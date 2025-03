Vodafone, offerte marzo 2025: Silver a partire da 6,99€ al mese fino a 200 GB

Scegliere Vodafone è diventato ancor di più una certezza per gli utenti. Chi in passato ha optato per questo provider si è trovato bene per via della sua qualità estrema, la quale si è fatta largo anche in Europa. Ora il momento delle offerte mobili è tornato: sono disponibili in casa Vodafone le tanto amate Silver, soluzioni piene di giga e soprattutto con prezzi molto più abbordabili del solito.

Vodafone ha lanciato due nuove offerte pensate per chi cerca tanti giga a un prezzo competitivo. Si tratta delle promozioni Silver 100 e Silver 150, disponibili per chi proviene da Iliad o dagli operatori virtuali.

Le due tariffe includono minuti illimitati, 200 SMS e un pacchetto dati generoso a un costo fisso mensile:

Silver 100 : 100 GB in 4G a 7,99€ al mese ;

: 100 GB in 4G a ; Silver 150: 150 GB in 4G a 9,99€ al mese.

Un vantaggio extra è il costo ridotto per il primo mese, pari a 5€, indipendentemente dall’offerta scelta.

Vodafone ha anche SmartPay: è così che i giga aumentano gratis

Chi sceglie una delle due promozioni può aumentare senza costi aggiuntivi il proprio pacchetto dati. Attivando SmartPay, il servizio Vodafone che permette la ricarica automatica tramite conto corrente o carta, si ottengono 50 GB extra ogni mese.

Con questa opzione, i clienti avranno:

Silver 100 che offre 150 GB a 7,99€ al mese;

che offre al mese; Silver 150, promo con all’interno 200 GB a 9,99€ al mese.

La scelta di Vodafone solo per alcuni utenti

Le promozioni Silver 100 e Silver 150 sono disponibili solo per chi passa a Vodafone da Iliad o da un operatore virtuale. Non sono attivabili da chi è già cliente o proviene da TIM, WindTre e altri gestori tradizionali.

L’attivazione può essere fatta direttamente online o nei negozi Vodafone aderenti.

Scegli Vodafone, risparmia avendo tutto

Con la possibilità di arrivare fino a 200 GB al mese in 4G, le offerte Vodafone Silver rappresentano una soluzione vantaggiosa per chi ha bisogno di una connessione stabile e tanti giga senza vincoli e a un prezzo bloccato nel tempo.