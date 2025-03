OnePlus Watch 3, un errore che divide i clienti

OnePlus Watch 3 è al centro di un’insolita vicenda. La ragione? Ebbene, un piccolo errore tipografico sembra abbia colpito le prime unità spedite agli acquirenti. Invece di “Made in China”, sulla parte inferiore della cassa compare la scritta “Meda in China”. Un dettaglio che non è sfuggito agli utenti e che ha generato discussioni accese. Per alcuni si tratta di un dettaglio curioso e divertente, per altri di una svista inaccettabile su un prodotto di fascia alta.

L’azienda, accortasi dell’errore poco dopo l’inizio delle vendite, ha immediatamente reagito. La produzione è stata sospesa per correggere il problema. Da qui la disponibilità del dispositivo, prevista inizialmente per il 25 febbraio, è stata posticipata ad aprile. Le unità già distribuite però sono state accompagnate da una lettera di scuse ufficiale.

OnePlus Watch 3: una scelta tra reso e collezione

OnePlus ha deciso di lasciare agli utenti la libertà di scelta. Chi desidera tenere lo smartwatch così com’è può considerarlo un’edizione limitata. Insomma, un pezzo unico che potrebbe acquistare valore nel tempo. Chi, invece, preferisce un prodotto perfettamente conforme agli standard, avrà la possibilità di restituirlo e riceverne uno corretto non appena disponibile.

Nella lettera allegata ai dispositivi, l’azienda ha ammesso l’errore con un tocco di ironia. La frase precisa è: “Oops! Abbiamo sbagliato (‘meda mistake’)”. Ha poi ribadito l’attenzione alla qualità costruttiva e invitato i clienti a contattare il supporto per eventuali richieste.

Nonostante questo piccolo incidente di percorso, OnePlus Watch 3 però ha ottenuto recensioni positive. L’autonomia, garantita da una sofisticata architettura a doppio chip, è uno dei suoi punti di forza. Le prestazioni equilibrate lo rendono un prodotto adatto a un pubblico ampio.

Questo episodio quindi non sembra aver danneggiato in modo significativo l’immagine dell’azienda. Anzi, la gestione trasparente della situazione potrebbe rafforzare la fiducia dei consumatori nei confronti del brand. Resta solo da vedere se, in futuro, i modelli con l’errore diventeranno davvero oggetti da collezione.