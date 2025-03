Toyota Tacoma, il nuovo pickup arriva in Italia

Potrebbe non sembrare vero ma tra le soluzioni che gli utenti decidono di scegliere per muoversi ci sono anche i pickup. Modelli che nel corso degli anni sono entrati a far parte del parco circolante non solo in America ma anche in Italia. Ed è proprio sul mercato italiano che arriva la nuova Tacoma del costruttore automobilistico Toyota.

E’ importante sottolineare che l’arrivo sul mercato di questo nuovo modello non è stato ufficializzato dal costruttore automobilistico giapponese. Non a caso, infatti, gli appassionati italiani del marchio Toyota potranno acquistare la Tocoma solamente grazie un concessionario che importa e vende auto americane. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che sono stati diffusi in merito a questo nuovo pickup.

Toyota Tocoma: disponibile anche in Italia

Sono sempre di più i modelli che i costruttori del settore delle quattro ruote portano sul mercato al fine di proporre nuove soluzioni in grado di rispondere a esigenze differenti. Con l’arrivo della Toyota Tacoma, dunque, gli utenti si preparano a trovarsi davanti un pickup con un look più squadrato rispetto al modello precedente, ma non solo. A contraddistinguere la nuova Tacoma anche la presenza di una calandra esagonale di grandi dimensioni e di fari spigolosi.

Secondo quanto diffuso, gli utenti avranno la possibilità di richiedere anche gli allestimenti TRD Sport e la TRD Pro che mostrano senza alcun dubbio uno spirito più dedicato all’off-road. Non manca, inoltre, la versione Limited che si presenta con un design più curato ed elegante.

Disponibili le versioni a benzina non elettrificate da 231 CV, 274 CV e 282 CV con motore 2.4 litri quattro cilindri turbo. Il costruttore mette poi a disposizione la motorizzazione ibrida I-Force Max da 330 CV e una velocità massima di 220 km/h.

Prezzi a partire da 65.500 euro più IVA per la versione ibrida in allestimento Limited, fino a 75.000 euro più IVA per la TRD.