Telepass e IONITY: insieme per una ricarica elettrica più veloce e sostenibile

La collaborazione tra Telepass e IONITY è una delle più importanti per la mobilità sostenibile in Italia. Grazie all’integrazione dei punti di ricarica ultrarapida di IONITY, viaggiare con le auto elettriche diviene più semplice oltre che estremamente più veloce. Ora, attraverso l’App Telepass, infatti, i clienti potranno trovare facilmente oltre 250 stazioni di ricarica ultraveloce presenti in tutta Italia. Con queste, ricaricare il proprio veicolo elettrico diviene maggiormente pratico e anche meno preoccupante. Si sa che uno degli scogli della diffusione delle auto elettriche è proprio legato alla ricarica e con queste stazioni il problema potrebbe essere addirittura migliorato. Le stazioni IONITY, attive 24 ore su 24, sono poi compatibili con tutti i modelli di veicoli elettrici. Alimentate interamente da energia rinnovabile, offrono una potenza che arriva fino a 350 kW. Ciò consente tempi di ricarica molto brevi. In soli 15-20 minuti, si passa dal 10% all’80% di autonomia.

Un passo verso la sostenibilità grazie a Telepass e IONITY

L’integrazione dei punti di ricarica di IONITY nell’ecosistema di Telepass è sì ottimo per la comodità dei viaggiatori, ma è anche utile per l’ampliamento della sostenibilità. Questa partnership risponde a un bisogno urgente e cioè quello di garantire una mobilità sostenibile e facile da utilizzare. Telepass, infatti, ha messo al centro della propria missione il concetto di mobilità green, riducendo l’impatto ambientale e incentivando l’adozione di comportamenti più ecologici. Con oltre 45.000 punti di ricarica attivi, la rete di Telepass diventa sempre più estesa e integrata.

Aldo Agostinelli, Chief Consumer Sales and Marketing Officer di Telepass, sottolinea come l’integrazione dei punti IONITY aggiunga un nuovo valore alla proposta di Telepass: la velocità di ricarica. In effetti, i clienti ora possono godere di una delle reti di ricarica elettrica più avanzate d’Italia, con la comodità di un’app che semplifica l’accesso a un futuro sostenibile. Ma davvero, chi non vorrebbe fare parte di questa rivoluzione verde? Secondo Simon Oetter, Head of CPO B2B di IONITY, questa alleanza rafforza ulteriormente l’impegno comune di rendere l’auto elettrica una scelta quotidiana per tutti. L’obiettivo? Facilitare l’accesso alle stazioni di ricarica e rendere la transizione verso una mobilità sostenibile sempre più semplice. La ricarica è ora a portata di click, disponibile ovunque. Chi non sarebbe felice di unire velocità, comodità e sostenibilità in un unico gesto?