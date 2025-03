Oppo svela la nuova strategia IA al MWC 2025

Oppo ha scelto il palcoscenico del Mobile World Congress 2025 per svelare al mondo la propria strategia orientata all’Intelligenza Artificiale. L’IA sta diventando sempre più importante nel settore mobile e tecnologico e i vari brand stanno affrontando un cambiamento radicale.

In occasione dell’Oppo AI Tech Summit al MWC 2025, il marchio cinese ha svelato quali saranno le novità legate all’Intelligenza Artificiale in arrivo sui propri dispositivi. Oppo mira a ridefinire l’esperienza utente legata all’IA, modificando profondamente il modo di utilizzare gli smartphone.

I temi trattati durante il Summit hanno riguardato punti chiave come l’innovazione, la sicurezza e l’implementazione dell’IA nei device. L’azienda ha confermato il proprio impegno nella continua Ricerca e Sviluppo per superare gli attuali limiti della tecnologia.

Dal potenziamento delle app con Google Gemini all’integrazione di soluzioni AI per la sicurezza, Oppo accelera l’adozione dell’Intelligenza Artificiale

Questo approccio volto al miglioramento continuo ha portato Oppo a stringere delle partnership strategiche molto importanti. Basti pensare all’utilizzo del Confidential Computing di Google Cloud per proteggere i dati degli utenti attraverso il Private Computing Cloud. La collaborazione con BigG è evidente anche attraverso l’integrazione di Gemini all’interno delle app proprietarie del brand come Note, Calendario e Orologio.

Anche lato hardware le novità non possono essere trascurate come l’utilizzo dei chipset di ultima generazione realizzati da MediaTek per garantire le massime prestazioni. In questo modo, gli utenti potranno ottimizzare la produttività e lo svago grazie alle app potenziate dall’IA.

Tra queste spiccano certamente AI Call Translator e AI VoiceScribe, che permettono di ottenere una traduzione in tempo reale delle chiamate e la trascrizione delle stesse. Non possono essere trascurate feature come AI Recording Summary, AI Search, AI Studio e AI Call Summary che arriveranno sui device del brand nel corso dell’anno.

Grazie a tutte novità, l’azienda vorrebbe raddoppiare la propria base di utenza, raggiungendo i 100 milioni di utenti entro 2025. Per raggiungere questo obiettivo, Oppo si impegna a rilasciare un aggiornamento al mese incentrato sull’IA.