TIM WiFi Casa con opzione 10 Giga: velocità e stabilità per la casa

TIM ha lanciato un’offerta che promette di trasformare l’esperienza di navigazione domestica. Si tratta della promo TIM-WiFi Casa con Opzione 10 Giga. Grazie alla tecnologia FTTH XGS-PON, questa soluzione garantisce una velocità di download che può arrivare fino a 10Gbps e un upload fino a 2Gbps.

La connessione ad alta velocità permette di gestire simultaneamente più dispositivi con performance senza rallentamenti. Rendendo l’offerta perfetta per chi naviga, guarda film in streaming, gioca online o lavora da remoto. La fibra ottica rappresenta un salto di qualità in termini di stabilità e potenza, rendendo la rete domestica più performante. Infatti è una delle soluzioni più moderne e veloci disponibili al giorno d’oggi.

TIM: una connessione ideale per tutte le esigenze familiari e professionali

La disponibilità dell’ offerta TIM è estesa a oltre 30 comuni. Ma è importante sottolineare che le limitazioni geografiche e tecniche possono influire sulla velocità effettiva. La copertura dipende infatti dalle infrastrutture presenti nelle singole aree. Ad ogni modo, per chi risiede in zone con accesso alla fibra FTTH XGS-PON, tale soluzione è sicuramente una delle più avanzate in commercio.

Il modem incluso nella promozione, TIM 10Gb, consente di connettere fino a 100 dispositivi in contemporanea. Senza compromettere la qualità del segnale, un grande vantaggio per le famiglie numerose o per chi utilizza dispositivi diversi in ogni stanza. Un altro punto di forza dell’offerta è il costo dell’attivazione. Il quale è completamente gratuito se si attiva l’abbonamento online entro il 29 marzo 2025.

In aggiunta, i primi 24 mesi di chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali sono inclusi, senza costi aggiuntivi. Dopo i primi due anni, le chiamate illimitate vengono mantenute con un piccolo contributo di 5€ al mese. Invece, il modem viene fornito con un costo mensile di 5€ per 48 mesi. Già incluso nel prezzo dell’offerta, rendendo l’intera proposta molto conveniente.

Ideale anche per lo smartworking

TIM WiFi Casa con Opzione 10 Giga si rivela particolarmente adatta per famiglie e professionisti. Soprattutto per chi ha bisogno di una connessione stabile e potente per gestire più attività online contemporaneamente. Grazie alla capacità di banda elevata, la rete non subisce interruzioni nemmeno durante attività ad alta intensità. Come ad esempio videochiamate, streaming in 4K o gaming online.