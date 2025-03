Xbox Store, al via i nuovi folli sconti di inizio marzo

Il colosso americano Microsoft ha da poco deciso di celebrare l’arrivo del nuovo mese con tanti sconti e promozioni. Gli utenti, in particolare, pittanno infatti recarsi sulla pagina ufficiale di Xbox Store e potranno avere accesso a tantissimi videogiochi di rilievo a dei prezzi decisamente interessanti e soprattutto convenienti. Gli sconti questa volta stupiscono e arrivano a sfiorare anche il 95%. Vediamo qui di seguito alcune delle occasioni più imperdibili proposte dall’azienda.

Xbox Store, al via le nuove offerte super convenienti dei primi giorni di marzo 2025

Il colosso americano Microsoft ha da poco reso disponibili su Xbox Store tanti nuovi sconti ed offerte per celebrare e inaugurare il nuovo mese. Siamo infatti da poco entrati nel mese di marzo 2025 e ora gli utenti potranno accedere nuovamente a tanti titoli di rilievo, a dei prezzi come già detto molto convenienti. In alcuni casi, è possibile scovare all’interno del catalogo dei viodegiochi proposti addirittura con uno sconto folle pari al 95%.

Tra questi, spicca ad esempio il noto videogioco denominato Need for Speed Heat Deluxe. Grazie alla nuova promo resa disponibile dall’azienda, ora gli utenti potranno acquistarlo per la propria console ad un prezzo estremamente basso pari a soli 3,99 euro. Troviamo poi disponibili all’acquisto su Xbox Store anche altrettanti titoli interessanti, proposti con vari sconti di rilievo pari al 90%, all’85% e all’80%. Con uno sconto del 90%, sono ad esempio disponibili i videogiochi denominati Borderlands 3 e Mass Effect Legendary Edition, che sono dunque ora disponibili ad un prezzo scontato pari a 6,99 euro.

Come spesso successo in passato, troviamo poi due noti videogiochi legati rispettivamente all’universo di Harry Potter e al mondo del calcio. Ci stiamo riferendo rispettivamente ai videogiochi Hogwarts Legacy: Digital Deluxe e EA Sports FC 25. Entrambi sono al momento proposti sullo store con uno sconto del 70%. Questo permetterà agli utenti di acquistarli a dei prezzi scontati pari rispettivamente a 25,49 euro per il primo e 23,99 euro per il secondo.

Questo è ovviamente solo un assaggio delle super offerte disponibili su Xbox Store. Vi consigliamo di visitare subito la pagina ufficiale per non perdere nessuno sconto.