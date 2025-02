OnePlus Watch 3 arriva ad aprile, ma ecco i preordini con sconti speciali

OnePlus Watch 3 arriverà durante il prossimo mese di aprile. Non ci sarà dunque alcuna presentazione il 25 febbraio 2025, come inizialmente era stato comunicato dall’azienda. Bisognerà infatti correggere un problema: a quanto pare c’è un errore tipografico sotto il quadrante dell’orologio. Proprio per questo motivo OnePlus ha preferito rinviare il lancio ufficiale, il tutto per garantire un prodotto impeccabile.

Preordini attivi dal 25 febbraio, con un’offerta speciale

Nessun problema per quanto riguarda le ordinazioni, con gli utenti che potranno continuare a sottoscrivere i preordini già attivi da ieri 25 febbraio. Chi sceglierà di portare a casa l’orologio in anticipo avrà diritto ad una serie di opportunità esclusive che non si possono mancare. OnePlus infatti ha previsto un’offerta interessante per i suoi utenti. Stando. quanto riportato ufficialmente l’orologio si potrà acquistare in bundle con le OnePlus Nord Buds 3 Pro (dal valore di 79€). Il prezzo totale corrisponderà alla cifra di 299€, con uno sconto di 50€. Ovviamente conviene affrettarsi in quanto questa offerta sarà disponibile fino ad esaurimento scorte.

Cosa succede a chi ha già ricevuto un’unità difettosa

OnePlus è un’azienda molto seria e sa bene quello che fa, pertanto non ci sono problemi per coloro che riceveranno il modello con l’errore tipografico. Il colosso ha infatti confermato che sarà possibile restituire il dispositivo senza alcuna domanda. Un modo per ribadire la serietà del marchio e l’attenzione nei confronti della propria community.

Nel frattempo, OnePlus ha ringraziato i clienti per la pazienza e l’entusiasmo mostrato nei confronti del Watch 3, assicurando aggiornamenti costanti sulla nuova data di vendita effettiva. Si tratta dunque di un’azione di grande serietà da parte della società, la quale è ancora una volta mette davanti a tutto l’amore per i suoi clienti. Lo smartwatch in questione arriverà dunque con un design impeccabile come gli altri modelli lanciati in passato. Bisognerà solo attendere un po’ in più.