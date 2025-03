One UI 7 Beta di Samsung porta l’intelligenza artificiale su più dispositivi Galaxy

Samsung continua a investire nell’IA per offrire un’esperienza d’uso sempre più avanzata e intuitiva. Con il lancio della beta di One UI 7, l’azienda introduce le funzionalità Galaxy AI su un numero maggiore di dispositivi. Espandendo così la sua tecnologia. L’obiettivo propostosi è quello di provare a rendere ogni interazione più fluida. In particolare grazie a strumenti innovativi che migliorano la gestione delle attività quotidiane.

Dal 6 marzo, il programma beta sarà disponibile per Galaxy Z Fold6 e ZFlip6 in India, Corea del Sud, Regno Unito e Stati Uniti. Nei giorni successivi raggiungerà anche altri dispositivi. Tra cui la serie GalaxyS23, i tablet GalaxyTab S10 e il GalaxyA55. Gli utenti potranno iscriversi al programma beta attraverso l’app Samsung Members. Accedendo in anteprima alle nuove funzionalità.

Samsung: un’esperienza mobile ancora più intelligente e connessa

L’aggiornamento ufficiale di One UI 7 è previsto per l’inizio di aprile. Da qui sarà disponibile su un numero ancora maggiore di device Galaxy. Con questa mossa, Samsung rafforza così il suo impegno nello sviluppo di tecnologie basate sull’intelligenza artificiale. Poiché offre ai suoi clienti strumenti che semplificano, sempre di più, l’interazione con i dispositivi mobili.

L’arrivo di Galaxy AI su un maggior numero di dispositivi segna un’importante evoluzione per Samsung. Grazie a One UI 7, l’interfaccia utente diventa più reattiva e intuitiva, integrando funzionalità IA avanzate per ottimizzare l’esperienza mobile. L’intelligenza artificiale permette poi di migliorare la gestione delle operazioni quotidiane. Insomma, l’ azienda coreana prosegue nella sua missione di innovare costantemente il settore mobile. Puntando ad investire in tecnologie che rendono i dispositivi sempre più efficienti e personalizzabili. L’integrazione dell’AI nei prodotti Galaxy rappresenta quindi un passo decisivo verso un’esperienza connessa e performante. In grado di adattarsi alle esigenze di ogni individuo.

L’obiettivo è quello di creare un ecosistema digitale in cui smartphone, tablet e altri device collaborano in modo intelligente. Garantendo una connettività fluida e un’esperienza d’uso ottimizzata. Dunque con il rilascio di One UI 7, Samsung ribadisce il suo ruolo di leader nell’innovazione tecnologica. Portando le potenzialità dell’intelligenza artificiale nelle mani di un numero sempre maggiore di persone.