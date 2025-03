Maserati in crisi: gli investimenti sospesi minacciano il futuro del brand

Nel 2024 Maserati ha affrontato un calo drammatico delle vendite, con numeri che si sono più che dimezzati rispetto al passato. La casa, famosa per il suo lusso, è entrata in un loop di crisi da cui non è riuscita a risalire. Una situazione che non ha lasciato indifferente Stellantis, il gigante automobilistico che ha recentemente deciso di congelare investimenti cruciali per il marchio. Pare infatti che Maserati abbia annunciato la cancellazione di alcuni progetti precedentemente pianificati, tra cui la tanto attesa Maserati MC20 Folgore. Questo modello, la versione completamente elettrica della celebre sportiva, poteva essere il punto di svolta atteso. Purtroppo, le promesse di un futuro elettrico sembrano svanire, lasciando nel limbo anche altre ambizioni come la Quattroporte elettrica e la Levante BEV.

Cosa resta ora del sogno elettrico di Maserati? Poco o niente. La strategia di Stellantis è stata riveduta dopo un attento esame dei risultati finanziari e delle tendenze del mercato. Il piano di lanciare veicoli elettrici è stato fortemente ridimensionato. Tra le case colpite la Maserati ne ha pagato maggiormente le conseguenze e l’ecologia delle vetture è stata messa in disparte. Nonostante la GranTurismo Folgore e la GranCabrio BEV siano già sul mercato, la crescente incertezza sulle tempistiche di altri lanci genera più dubbi che certezze.

Il mercato cinese e l’inevitabile frenata per Maserati

Perché questa frenata? Cosa sta accadendo? In particolare, fanno il loro gioco le sfide derivanti dal mercato cinese, sempre più dominato da marchi nazionali, che pongono Maserati in una posizione delicata. L’elettrificazione, poi, sembra faticare a decollare nel settore delle vetture di lusso e sportive, un segmento che, negli ultimi tempi, ha visto molti marchi europei rivedere le proprie strategie. Maserati si trova così a dover fare i conti con una realtà che non coincide più con i suoi progetti. Il rallentamento dei lanci elettrici, combinato con la crescente concorrenza, ha messo in discussione la stessa identità del marchio. I sindacati, preoccupati, hanno alzato la voce, chiedendo che Stellantis rispetti gli impegni presi per la produzione e l’espansione della gamma Maserati. Ma sarà sufficiente per rilanciare il brand?