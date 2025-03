Twitch apre la monetizzazione a tutti gli utenti

La nota piattaforma di streaming legata ai videogiochi di proprietà di Amazon, Twitch, sta attraversando un periodo di profondi cambiamenti caratterizzati ovviamente da revisioni delle Politiche interne della piattaforma che ovviamente si riflettono sugli utenti registrati che usufruiscono del servizio per guardare i propri streamer preferiti ma anche sugli streamer stessi che ovviamente utilizzano Twitch come fonte di guadagno primaria per le loro attività.

All’interno di questo contesto, Twitch ha recentemente annunciato un cambiamento che sicuramente farà felici tutti gli utenti, d’ora in avanti sarà possibile infatti accedere alle fonti di monetizzazione principali della piattaforma fin dall’inizio senza dunque più dover raggiungere lo stato di affiliato, nello specifico infatti sarà possibile usufruire degli abbonamenti e dei Bits, la valuta virtuale di Twitch del valore di 0,01 $, fin da subito e senza nessun tipo di limitazione.

Cambio significativo

Questo cambio di politica ovviamente è molto significativo dal momento che riflette l’intenzione di Twitch di incentivare tutti gli utenti a iniziare determinate attività legate allo streaming, eliminando alcune limitazioni che magari potevano frenare i meno intraprendenti o i meno forniti economicamente, prima infatti per poter giungere a queste possibilità di monetizzazione era necessario comunque accumulare tante ore di streaming rispettando determinate caratteristiche, cosa che ora invece non sarà più necessaria, l’unico limite rimasto è quello dei 50 $ come minimo prelevabile dai propri introiti.

La mossa sicuramente spinge come un vero e proprio incentivo gli utenti a iniziare un’avventura su Twitch, sebbene possa sembrare qualcosa che favorisca ovviamente i guadagni per gli streamer allo stesso tempo favorisce gli introiti anche per la piattaforma stessa del momento che da quei metodi di monetizzazione il guadagno viene diviso equamente tra lo streamer e Twitch dopo ovviamente la riscossione di tutte le tassazioni del caso previste, di conseguenza più persone monetizzano più i guadagni per Twitch si fanno importanti.