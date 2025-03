Intel, ulteriore rinvio dell’apertura dello stabilimento in Ohio

In questi ultimi giorni ci saranno ulteriori informazioni riguardo alla decisione di Intel di rimandare l’ apertura dello stabilimento in Ohio. Questo sarà molto importante per il progresso e la continua progettazione e realizzazione dei dispositivi di Intel anche in altre zone degli Stati Uniti. Ovviamente questa decisione è arrivata in seguito alle varie sperimentazioni e alle varie problematiche di realizzazione del progetto. All’ interno di quest’ ultimo sono state previste due fasi principali che hanno subito un ritardo.

Questo stabilimento sarà molto importante poiché sarà molto importante per la produzione dei chip e di componenti all’ avanguardia. La fabbrica denominata Ohio One, si estenderà su 1.000 acri e comprenderà otto stabilimenti in cui avverrà la fabbricazione di semiconduttori. Per la realizzazione di questo impianto erano stati stimati 20 miliardi di dollari date le sue dimensioni. Fino ad ora sono stati versati 200.000 metri cubi di cemento e sono state completate le fondamenta e alcuni canali sotterranei.

Intel, nuove informazioni riguardo alla costruzione del nuovo impianto

Anche se si sta procedendo ad un ritmo piuttosto lento, comunque si stanno portando a casa dei risultati accettabili. In questo stabilimento si progetteranno e si realizzeranno dei chip basati su tecnologie innovative. Intel in questo periodo sta cercando di riorganizzare la propria programmazione interna in modo da concentrarsi meglio in alcuni settori. Questo ha fatto crescere le sue azioni che erano molto calate negli ultimi tempi. Per il nuovo stabilimento, Intel sta iniziando a formare nuovi dipendenti in modo da iniziare subito non appena lo stabile verrà completato. I progetti richiedono comunque un certo tempo di ragionamento e per realizzare un edificio in grado di durare per molto tempo ci sono continue rivisitazioni degli schemi.

Quindi per il nuovo stabile bisognerà aspettare un po’ di tempo insieme alle varie programmazioni che ci saranno in seguito secondo le possibilità dell’ azienda.