Intel al MWC 2025: rivoluzione delle reti con i nuovi SoC Xeon 6

Al MWC 2025, Intel ha presentato una grossa novità che potrebbe cambiare il futuro delle infrastrutture di rete. I SoC Xeon 6 promettono di portare le prestazioni delle RAN (Reti di Accesso Radio) a un livello mai visto prima. Grazie a un’innovativa integrazione dell’intelligenza artificiale, questi chip offrono capacità fino a 2,4 volte superiori rispetto alla generazione precedente. Ma cosa significa questo per la rete mobile globale? L’efficienza e la velocità raggiunte dai nuovi processori potrebbero davvero cambiare il modo in cui sfruttiamo le reti 5G e oltre. La novità riguarda l’introduzione delle Advanced Vector Extensions (AVX) e delle Advanced Matrix Extensions (AMX). Queste migliorano significativamente le operazioni di intelligenza artificiale rendendole ancor più performanti. Con velocità fino a 3,2 volte superiori nelle operazioni AI, Intel ha reso infatti possibile la gestione di carichi di lavoro sempre più complessi in modo rapido e preciso. Un passo fondamentale per far evolvere la rete, ma come impatterà sulle applicazioni reali? Come funzionerà con lo streaming video o con le comunicazioni in tempo reale?

La collaborazione Intel con 50 partner per il futuro delle reti 5G

Intel non si limita a presentare “solo” una nuova tecnologia. Le collaborazioni con oltre 50 partner, tra cui Vodafone, Samsung e AT&T, sono il fulcro del prossimo cambiamento. Stanno lavorando fianco a fianco con questi leader per virtualizzare le reti 5G e spingere verso Open RAN, rendendo la rete non solo più potente, ma anche più aperta e sicura. L’obiettivo è abilitare architetture più moderne, capaci di rispondere alle esigenze dei carichi di lavoro più complessi.

La capacità del processore Xeon 6 di gestire un throughput di 200 Gbps con otto porte Ethernet è solo uno degli esempi di come Intel stia spingendo la tecnologia al limite. Il nuovo Intel Media Transcode Accelerator garantisce poi un miglioramento prestazionale superiore a 14 volte nelle operazioni di transcodifica video. Gli eventi sportivi e contenuti in diretta avrebbero una qualità e rapidità mai vista. Queste innovazioni stanno ponendo le basi per il futuro delle reti intelligenti. Le collaborazioni e gli sviluppi che Intel ha in programma daranno forma alla nuova era delle reti 5G e dell’intelligenza artificiale, rendendo possibili esperienze digitali ancora più avanzate.