Infinix, nuovo modello tri-fold chiamato Zero Series Mini

Recentemente Infinix ha realizzato un dispositivo in grado di piegarsi in tre parti dando vita ad un modello versatile e utile in varie situazioni. Questo è stato chiamato Zero Series Mini e potrà vantare una vasta gamma di risorse per renderlo il più appetibile possibile agli utenti. Ovviamente il modello di Infinix continuerà quella tecnologia che adesso si è spostata sui tri-fold. Infatti grazie alle loro caratteristiche si possono utilizzare in situazioni in cui i dispositivi normali non potrebbero essere di grande aiuto.

La versione tri-fold si preannuncia come una versione pronta ad accontentare quegli utenti che vogliono possedere un dispositivo versatile e utile. Date le sue dimensioni si può applicare ad altri dispositivi in modo da funzionare come action cam o semplicemente come monitor per la salute. Anche se questo è solo un concept, non è chiaro se verrà inserito all’ interno del mercato o se rimarrà solamente un modello da prendere spunto per altri progetti.

Infinix, altre informazioni sul nuovo modello tri-fold

La tecnologia utilizzata in questo dispositivo è incentrata su un metodo diverso dagli altri foldable dato che non cerca di ampliare lo schermo ma lo riduce in modo da adattarlo in varie condizioni. Il meccanismo è a piega esterna, così che si possono utilizzare entrambi i lati dello schermo indipendentemente. Potrà essere impiegato come telecamera per selfie utilizzando il sensore posteriore oppure agganciarlo ad un altro dispositivo in modo da avere a disposizione un monitor per varie funzioni. Anche se la tecnologia sembra all’ apparenza molto utile, ci sono alcune perplessità in merito alla possibilità di usura precoce del meccanismo di chiusura. Anche per questo motivo non è stata specificata la possibilità di uscita sul mercato, dato che bisognerà per prima cosa sistemare al meglio questo problema.

Il dispositivo di Infinix potrà vantare altre tipologie di funzioni anche se per adesso rimane solo un’ idea. Quindi per adesso non uscirà sul mercato.