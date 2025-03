Esselunga pazzesca: PROMO SHOCK sui dispositivi SAMSUNG

Siete pronti a lasciarvi stupire dalle nuove offerte strepitose? Esselunga ha pensato a voi ancora una volta, portando nel suo store le migliori occasioni. Se non avete ancora dato un’occhiata alle promozioni, cosa state aspettando? Fate un salto da Esselunga, lasciatevi tentare dalle sue offerte! Questo non è il solito giro al supermercato, è un vero viaggio tra occasioni uniche. La tecnologia è una delle protagoniste e i prezzi vi faranno venir voglia di non fermarvi più. Vi basterà solo dare un’occhiata per scoprire un mare di opportunità tutte da acquistare! Cosa aspettate a fare un giro? Il vostro prossimo acquisto potrebbe essere proprio lì che vi aspetta. Con Esselunga le occasioni sono a portata di mano. Volete sapere di più? Allora scoprite i prodotti che fanno al caso vostro!

Offerte al TOP da ESSELUNGA

Non potete perdervi il Samsung Galaxy A55 5G! Con 349,99 euro grazie ad Esselunga vi portate a casa uno smartphone elegante, con design moderno e ultra resistente. La sua cornice in metallo e il retro in vetro lo rendono un vero gioiello tecnologico. E non è solo bello: la sua certificazione IP67 garantisce protezione da polvere e acqua. Ma non è finita qui! Con una fotocamera perfetta per scatti in condizioni di scarsa luminosità, non avrete più limiti. Il supporto 5G vi terrà poi connessi ovunque.

Per chi ama la vita attiva, Esselunga ha pensato anche al vostro benessere. Il Samsung Galaxy FIT3 Fitness Band è in offerta a soli 39 euro! Il suo display AMOLED da 1,6 pollici vi permette di tenere sempre sotto controllo le vostre attività fisiche. Potrete anche monitorare il sonno con precisione, mentre i 13 giorni di autonomia vi faranno dimenticare le ricariche frequenti. Non è forse perfetto per chi vive sempre in movimento? Cosa state aspettando? Questi prodotti vi stanno chiamando da Esselunga! Lasciatevi conquistare dalle sue offerte imperdibili e non perdete l’occasione di portarvi a casa l’alta tecnologia Samsung. Correte qui per scoprire come acquistare.