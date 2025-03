Dalla fantascienza alla realtà: la Cina verso il volo a Mach 16

Il volo ipersonico sembra uscito da un film di fantascienza, ma la Cina sta lavorando sodo per trasformarlo in realtà. L’ultima novità? Un motore che promette di far volare un velivolo a Mach 16, ovvero circa 19.756 km/h. Per capirci, parliamo di una velocità che permetterebbe di attraversare l’Oceano Atlantico in meno di mezz’ora.

Il futuro dei voli a Mach 16 è già in fase di test

Il motore in questione è un ODE (Oblique Detonation Engine), un tipo di propulsore che sfrutta le onde d’urto per aumentare la combustione del carburante. A differenza degli scramjet tradizionali, che rischiano lo spegnimento della fiamma a velocità estreme, questo nuovo motore sembra gestire la potenza in modo più efficiente. Il risultato? Un’accelerazione fuori dal comune e un’efficienza mai vista prima.

I test si sono svolti nel tunnel aerodinamico JF-12 di Pechino, uno dei più avanzati al mondo per simulare il volo ipersonico. Qui, gli scienziati della Chinese Academy of Sciences (CAS) hanno spinto il motore fino a Mach 16, utilizzando kerosene RP-3, lo stesso carburante usato nei jet commerciali. La vera sorpresa, però, è la velocità di combustione: secondo gli esperti, il motore brucia il carburante 1.000 volte più velocemente rispetto a un classico scramjet.

Un altro aspetto interessante è che il combustore del motore ODE è l’85% più corto rispetto a quello degli scramjet tradizionali. Questo potrebbe tradursi in aerei più leggeri, più autonomi e più efficienti, rendendo il volo ipersonico più accessibile anche per usi non militari. Ovviamente, la Cina sta spingendo forte su questa tecnologia anche per potenziare il proprio arsenale di missili e droni ipersonici.

Per ora, i test si sono svolti in un ambiente controllato, con il motore che ha mantenuto velocità di Mach 9 per 150 metri all’interno del tunnel del vento. Nonostante il tempo di prova sia stato brevissimo (solo 50 millisecondi), i dati raccolti hanno permesso ai ricercatori di perfezionare l’accensione e la gestione delle onde d’urto.

L’obiettivo dichiarato? Avere un velivolo operativo entro il 2030 in grado di viaggiare stabilmente a Mach 16. Un traguardo ambizioso, ma considerando i progressi fatti dalla Cina negli ultimi anni, potrebbe non essere così lontano. Nel frattempo, anche Stati Uniti e Russia stanno investendo massicciamente nei motori ipersonici, ma la Cina sembra determinata a prendersi la pole position in questa corsa tecnologica.