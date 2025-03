Vodafone Bronze Plus: giga illimitati e minuti senza pensieri

Se sei stanco di dover pensare continuamente alle ricariche e vuoi navigare senza limiti, l’offerta Bronze Plus di Vodafone potrebbe fare al caso tuo. A soli 9,99€ al mese, potrai dire addio ai limiti di Giga e chiamate, con una proposta che ti permette di navigare in 5G con Giga illimitati – sì, hai capito bene, illimitati!

Naviga in 5G con l’offerta Vodafone Bronze Plus

Ma non è solo questo: con minuti e SMS illimitati, potrai restare sempre connesso con chi vuoi, sia che tu stia chiamando un numero mobile o fisso, senza preoccuparti di scadenze o costi extra. E se ti capita di viaggiare nell’Unione Europea, 12,6 Giga della tua offerta sono utilizzabili anche fuori dall’Italia, senza sorprese nel conto!

La parte interessante arriva con il prezzo bloccato per 24 mesi. Con l’addebito su carta di credito o conto corrente, puoi stare tranquillo, senza rischiare aumenti imprevisti. E se decidi di attivare l’offerta online, la SIM è completamente gratuita, quindi non dovrai neppure preoccuparti delle spese di spedizione.

Naturalmente, come ogni buona offerta, ci sono delle piccole condizioni: per esempio, l’uso dei Giga illimitati deve rimanere nei limiti di un utilizzo lecito, senza superare il traffico medio di clienti simili. Ma niente paura, perché in ogni caso, con Giga illimitati e minuti illimitati, hai una libertà quasi totale nel gestire la tua comunicazione, sempre con la garanzia di una rete 5G veloce e affidabile.

E se sei uno di quelli che ama la comodità di non dover più pensare alle ricariche, con l’addebito automatico non ti troverai mai più con il credito residuo a zero. Anzi, ogni volta che il tuo credito scende sotto i 5€, riceverai automaticamente 5€ di ricarica per non restare mai a corto.

In più, questa offerta è riservata a chi passa a Vodafone da determinati operatori, ma se sei tra questi, non perdere l’occasione di approfittare della SIM gratuita e della rete 5G Vodafone!