Apple svela ufficialmente il nuovo iPad 2025

Sono stati gironi piuttosto intensi per il noto colosso tech Apple. In questi ultimi giorni, infatti, l’azienda ha svelato ufficialmente sul mercato tanti nuovi prodotti tecnologici. Tra questi, spiccano sicuramente i nuovi iPad Air 2025 ma non solo. È stato svelato ufficialmente anche un altro prodotto, ovvero il nuovo modello base iPad 2025. Rispetto al suo predecessore annunciato ufficialmente nel 2022, questo modello presenta alcune migliorie tecniche, mantenendo sempre lo stesso design.

Apple annuncia ufficialmente sul mercato il nuovo iPad 2025

Nel corso delle ultime ore il colosso americano Apple ha annunciato ufficialmente sul mercato un nuovo tablet di rilievo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo iPad 2025. Il modello base di questa generazione si presenta, almeno dal punto di vista estetico, senza troppi stravolgimenti rispetto alla precedente generazione annunciata sul mercato un paio di anni fa.

La backcover è sempre resa disponibile in diverse colorazioni vivaci, tra cui Silver, Blue, Pink e Yellow. Sul retro troviamo poi sempre un singolo sensore fotografico da 12 MP. La parte frontale è invece occupata da un display Liquid Retina con tecnologia IPS LCD. La diagonale è pari a 11 pollici e presenta una frequenza di aggiornamento pari a 60Hz. Nel tasto di accensione e spegnimento è poi collocato il sensore per lo sblocco Touch ID.

Dal punto di vista prestazionale, troviamo ancora il soc Apple A16, ovvero lo stesso che troviamo a bordo dello scorso smartphone iPhone 14 Pro. Il modello base parte poi con un quantitativo di memoria interna pari a 128 GB. Come novità troviamo il Bluetooth in versione questa volta 5.3. Si tratta dunque di piccoli passi avanti rispetto al modello precedente, che partiva con il taglio di memoria da 63 GB e che disponeva del Bluetooth in versione 5.2. Per quanto riguarda la memoria RAM, Apple non ha rivelato quanto sia, ma sembra che sarà minore di 8 GB.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo iPad 2025 sarà disponibile all’acquisto ad un prezzo di partenza di 409 euro per la versione solo Wi-Fi.