Apple iPad Pro in SUPER SCONTO di 300 euro su AMAZON

Un’offerta davvero da sogno vi attende su Amazon con la possibilità di mettere le mani su Apple iPad Pro, nella sua variante da 13 pollici di diagonale, ma soprattutto con processore Apple M4, l’ultimo della line-up dell’azienda di Cupertino, capace di mettere comunque a disposizione prestazioni di livello nettamente superiore alla media.

Il tablet è forse il più potente di sempre, almeno per quanto riguarda il mondo Apple, si tratta di un dispositivo che prevede, nella variante in oggetto, una diagonale da 13 pollici, un Liquid Retina di altissima qualità, con risoluzione molto vicina ad un OLED o un notebook di fascia alta, impreziosita dalla presenza di un refresh rate che garantisce la migliore fluidità attualmente in circolazione. Il modello di cui vi parliamo nell’articolo presenta processore Apple M4, ed anche una configurazione con 512GB di memoria interna (che ricordiamo non potrà essere incrementata con microSD).

Apple iPad Pro: la promozione con l’offerta sulla versione da 13 pollici

Apple iPad Pro è indubbiamente il tablet top di gamma dell’azienda di Cupertino, e come tale ha chiaramente un prezzo superiore alla media, tanto che la versione di cui vi parliamo nell’articolo è in vendita ad un listino di 1819 euro. Fortunatamente Amazon ha a cuore il portafoglio della propria community, e per questo motivo ha deciso di applicare uno sconto del 16%, che a prima vista potrebbe apparire come piccolo, ma che in realtà si tramuta in una riduzione di quasi 300 euro, per arrivare così a spendere solamente 1529 euro. L’ordine può essere completato qui.

Nel momento in cui doveste scegliere di acquistarlo, ricordatevi che nella parte posteriore sono presenti sensori da 12 megapixel, adatti proprio per realizzare scatti che potremmo definire qualitativamente quasi il minimo indispensabile.