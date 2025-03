Amazon PAZZA: lo sconto su Honor 200 è da URLO

Honor 200 viene a costare molto meno in questi giorni direttamente su Amazon, una promozione più unica che rara che abbassa la spesa finale che l’utente si ritrova a sostenere per il suo acquisto, mettendo comunque le mani su un prodotto di qualità, dalle dimensioni relativamente ridotte: 161,5 x 74,6 x 7,7 millimetri, il cui peso è comunque di 187 grammi.

Tecnicamente lo smartphone integra un display da 6,7 pollici di diagonale, OLED che può raggiungere una risoluzione di 1200 x 2664 pixel, con 436 ppi, ed anche un refresh rate a 120Hz ed i suoi 16 milioni di colori. Il processore è il Qualcomm Snapdragon 7 Gen3, octa-core con frequenza di clock a 2,63GHz, alle cui spalle si trovano 8GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Ricevete le nuove offerte Amazon con i codici sconto Amazon gratis ed anche i prezzi più bassi in esclusiva sul vostro smartphone, solo iscrivendovi a questo canale Telegram dedicato.

Amazon: che occasione con la promozione su Honor 200

Il prezzo di vendita dello smartphone Honor 200 risulta essere molto più basso del normale con la nuova promozione attivata in questo periodo, che prevede una riduzione di circa 50 euro rispetto al suo listino di 399 euro, per arrivare a poter spendere solamente 349 euro. La spedizione al domicilio è gratuita, garantita direttamente da Amazon in tempi molto brevi, a cui comunque si aggiunge la solita garanzia legale della durata di 24 mesi. Collegatevi qui per l’acquisto.

Un comparto fotografico di livello nettamente superiore alla propria fascia di prezzo vi attende nella parte posteriore, dove si trovano tre sensori fotografici: un principale da 50 megapixel, seguito da un ultragrandangolare da 50 megapixel, per terminare con un effetto bokeh/macro da 12 megapixel. Gli scatti vengono realizzati a 8192 x 6144 pixel, con apertura massima F2.4, stabilizzazione ottica, per video di ottima qualità estremamente stabili, affiancati da un sensore anteriore da 50 megapixel ed apertura F2.1, perfetto per riuscire a realizzare ottimi selfie.