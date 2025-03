1Mobile: con questa promo avrete tantissimi giga in 5G

Se avete recentemente acquistato un nuovo smartphone e adesso è arrivato il momento di attivare una promozione con un numero di cellulare sicuramente in Italia la possibilità di scelta non manca, sono presenti infatti tantissime operatori che mettono a disposizione altrettante promozioni ricche di caratteristiche uniche e variegate per poter accontentare ogni tipologia di utente, tra le quali, ovviamente spicca il prezzo che deve essere in grado di venire incontro alle esigenze di tutti i consumatori.

Dunque, se avete bisogno di un’offerta che includa caratteristiche di ottimo livello con un prezzo decisamente competitivo e accessibile sicuramente un provider da prendere in considerazione è rappresentato da Mmobile, l’operatore vestito di rosso infatti recentemente aggiornato il proprio catalogo di offerte, aggiungendone alcune davvero interessanti che tra l’altro includono anche la connettività 5G, l’operatore infatti ha da poco attivato la connessione di ultima generazione utilizzando la rete Vodafone sulla quale si appoggia, ovviamente nel farlo ha lanciato delle promozioni ad hoc che includono questa connessione nel prezzo, oggi ve ne diciamo una decisamente interessante.

Tutto ciò che serve in 5G

L’offerta in questione che vi stiamo per descrivere garantisce a chi decide di attivarla la bellezza di 200 GB in traffico dati 5G, a questi ultimi si abbinano anche minuti limitati verso tutti i numeri nazionali e 50 SMS verso tutti, il pezzo forte però arriva qui, il primo mese vi costerà solo cinque euro e a partire dal secondo pagherete 7,99 € al mese ma non è tutto, l’offerta garantisce la portabilità completamente gratuita da qualsiasi operatore virtuale senza nessun tipo di restrizione, tutto ciò che dovete fare è però pagare un costo di cinque euro come contributo per la Sim, dopodiché avrete la vostra offerta attiva mantenendo il vostro numero senza nessun tipo di problema, tutto ciò che dovete fare è recarvi sul sito ufficiale del provider e cliccare sulla scheda dedicata alla promozione.