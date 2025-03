AGI: potenziati gli sforzi per la sua realizzazione

L’intelligenza artificiale generale (AGI) rappresenta un obiettivo ambizioso. Eppure, allo stesso tempo è particolarmente dibattuto all’interno del panorama tecnologico contemporaneo. Non si tratta solo di migliorare gli attuali modelli AI, ma di creare un sistema in grado di ragionare, apprendere e adattarsi. Il tutto con una flessibilità paragonabile a quella umana. Con le dichiarazioni di Sergey Brin e Sam Altman, appare evidente che la competizione per raggiungere tale traguardo è entrata in una fase decisiva. Ma di cosa si tratta nello specifico? L’intelligenza artificiale generale è l’obiettivo ultimo di tutti coloro che lavorano sull’AI. Eppure, al momento, non esiste una sua definizione univoca. Ciò perché non è possibile definire nel dettaglio qualcosa che ancora non esiste

AGI e i suoi recenti sviluppi

A tal proposito, Google, attraverso il suo team Gemini e la leadership di Brin, ha chiarito che l’impegno necessario sarà massimo. Con un’accelerazione dei processi di ricerca e sviluppo. Il richiamo ai dipendenti affinché lavorino almeno 60 ore settimanali è un chiaro segnale dell’urgenza percepita dall’azienda. Brin ha sottolineato anche un altro aspetto chiave. Si tratta della capacità dell’intelligenza artificiale di migliorare sé stessa. Tale principio potrebbe creare un effetto esponenziale nello sviluppo di nuove capacità AI.

Allo stesso tempo, OpenAI, guidata da Sam Altman, ha affermato di avere una visione chiara su come costruire un’AGI “tradizionalmente intesa“. Il focus di OpenAI sembra essere indirizzato già oltre. Puntando direttamente alla “superintelligenza“. Tale differenza di approccio tra Google e OpenAI evidenzia come l’AGI non sia un punto di arrivo, ma un punto di partenza. Ciò in vista di una nuova fase dell’evoluzione tecnologica.

In tale contesto, la mancanza di una definizione univoca di AGI complica il dibattito. A tal proposito, alcuni ricercatori si concentrano sullo sviluppo di modelli sempre più avanzati. Mentre altri sollevano dubbi sulla possibilità di prevedere tutte le implicazioni di un’intelligenza artificiale in continua evoluzione. Al momento non è possibile dare una risposta concreta a tutti i quesiti sollevati. Non resta che attendere e scoprire i prossimi sviluppi di tale tecnologia.