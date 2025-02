Very Mobile compie 5 anni e festeggia con un concorso che regala monopattini elettrici

Very Mobile spegne le sue prime cinque candeline e ha deciso di celebrare l’anniversario con un’iniziativa che premia i suoi clienti. Per l’occasione, l’operatore ha lanciato un concorso a premi all’interno del programma Giga Green, mettendo in palio dei monopattini elettrici Majestic Lewis Pro II Off-Road. E non è tutto: anche chi non riuscirà a vincere il premio principale riceverà comunque un piccolo regalo.

Il concorso: come partecipare e cosa si può vincere

Il concorso, intitolato “Concorso Compleanno Very 2025”, è rivolto ai clienti Very Mobile con almeno 14 anni di età, residenti in Italia e con un’offerta attiva voce + internet. Partecipare è semplice e veloce, direttamente dall’app ufficiale.

Ecco come fare:

Aprire l’app Very Mobile sul proprio smartphone. Accedere alla sezione Giga Green. Toccare il banner dedicato al compleanno: “Da 5 anni vi diamo il traffico. Oggi anche il modo di evitarlo”. Premere il tasto “Gioca” per partecipare al concorso.

Ogni cliente può giocare una volta al giorno e provare a vincere uno dei quattro monopattini elettrici Majestic Lewis Pro II messi in palio, uno per ogni settimana del concorso. Il valore di ciascun monopattino è di 688,42 euro. Il concorso è attivo fino alle 23:59 del 23 marzo 2025 e i vincitori verranno selezionati tramite estrazione casuale. Chi vince riceverà la comunicazione immediatamente dopo aver giocato.

Un regalo anche per chi non vince

Very Mobile ha pensato anche a chi non avrà la fortuna di portarsi a casa il monopattino. Chi partecipa non è obbligato a vincere per beccarsi il secondo premio, quello di consolazione: un mese gratuito di Infinity+.

Dopo aver partecipato al concorso e scoperto di non aver vinto, apparirà un pop-up con il messaggio: “Con Very non perdi mai. Per te 1 mese gratis di Infinity+”.

Per riscattare il mese gratuito di Infinity+, sarà necessario:

Effettuare il login su Mediaset Infinity (o creare un nuovo account). Selezionare l’opzione “Hai un pass o codice promo?”. Inserire il codice fornito dall’app Very Mobile e confermare.

Per poter godere del mese gratuito bisogna inserire un metodo di pagamento che prima di quel momento non sarà mai stato usato su Infinity+. Ricordate che dopo il mese gratis, il prezzo è di 7,99 € al mese, tranne nel caso in cui non abbiate fatto disdetta prima.

I dettagli tecnici del monopattino in palio

Il protagonista del concorso è il monopattino elettrico Majestic Lewis Pro II Off-Road, un modello pensato sia per la città che per terreni più impegnativi.

Ecco le principali caratteristiche tecniche: