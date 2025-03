Iliad, ecco le TOP 250 e 300: il prezzo è bassissimo e c’è il 5G gratis

È Iliad al momento il gestore che non riesce a fare male nel mondo della telefonia mobile. L’azienda infatti è sempre stata in grado di presentare delle offerte clamorose, come ha fatto nell’ultimo periodo presentando due armi imbattibili. Al momento ci sono due soluzioni davvero eccezionali sul mercato che possono piacere sicuramente a tutti per quello che offrono. La quantità dei contenuti è il loro forte e mai prima d’ora erano state viste in simbiosi sul sito di Iliad due soluzioni così facoltose.

La TOP 250 offre 250 GB di traffico dati in 5G al costo fisso di 9,99€ al mese, mentre la TOP 300 alza il limite a 300 GB sempre in 5G, a 11,99€ al mese. Entrambe le tariffe permettono di sfruttare la rete veloce di Iliad senza limiti di velocità o costi nascosti.

Offerte aperte a nuovi e già clienti: tutto come Iliad desidera

Uno degli aspetti più interessanti è che le due promozioni sono disponibili sia per i nuovi utenti sia per i già clienti Iliad. Anche chi ha già un’offerta con il provider infatti può scegliere una di queste due offerte, avendo però una soluzione già in essere che abbia un costo inferiore rispettivamente a quello di entrambe le TOP.

Questa opzione permette anche ai clienti più fedeli di accedere alle nuove offerte senza dover cambiare gestore o affrontare spese aggiuntive.

Le offerte che Iliad propone sono disponibili sul sito ufficiale ma ricordate che il tempo non è eterno. Solo fino al 6 marzo prossimo infatti possono essere sottoscritte, per poi lasciare spazio ad altre soluzioni di cui al momento non si conosce l’identità. Chi desidera dunque sottoscrivere le due TOP, deve decidersi in breve tempo, capendo quali sono le sue esigenze e soprattutto quali sono le sue disponibilità. Per questo motivo bisogna anche affrettare i tempi, anche se comunque ci sono circa otto giorni a disposizione.