Truffa con un messaggio che finge di regalarvi più di 100.000 dollari, attenzione

Avreste mai pensato di ricevere un messaggio nel quale vi dicono di avervi scelto a sorte per regalarvi più di 100.000 $? Si tratta di una truffa che purtroppo sta colpendo diversi utenti in queste ore. In basso potete trovare il messaggio per intero che vi aiuterà a capire di fronte a cosa potreste ritrovarvi.

Questa truffa è davvero ridicola: state attenti a non cascarci

“Tu forse non lo sai. Ciao mi chiamo Andrew Budwell, sono il rappresentante di una persona deceduta poco tempo fa che vuole regalare a sorte la sua fortuna lasciata in eredità. Mi ha chiesto di aprire il web e di entrare sui social: una volta aperto il feed, la prima persona che mi sarebbe spuntata davanti, avrebbe meritato di ricevere 125.000 $. Il testamento dice proprio questo, per cui la legge è legge.

Ti assicuro che questa transazione verrà gestita secondo le dovute procedure di successione e che saranno presi tutti gli accordi legittimi necessari per renderti il ​​vero beneficiario dei fondi ereditari. Richiede inoltre la massima riservatezza in questa fase e credo che tu sia pronto a mantenere la riservatezza assoluta finché non sarai in grado di reclamare i fondi dalla banca. Una volta che i fondi ti saranno stati rilasciati, saranno condivisi tra noi due. Farai domanda alla banca come parente prossimo del cliente deceduto mentre io lavoro dall’interno per assicurarmi che ti vengano fornite tutte le informazioni e le prove necessarie per supportare la tua richiesta.

Invia la tua risposta indicando la tua disponibilità a procedere con questa transazione. Dopo la tua risposta ti fornirò maggiori dettagli e avremo una discussione approfondita in merito al completamento con successo di questa transazione.

Il tuo nome completo e indirizzo riservato se diverso da questo, e numero di telefono privato.

Per favore, puoi inoltrare la tua risposta alla mia e-mail privata per una discussione migliore: nbrackin@sw.rr.com

Attendo la tua risposta“.