PosteMobile: i vantaggi offerti dalla promo Creami Extra WOW 50

La nuova offerta Creami Extra WOW 50 di PosteMobile è stata pensata per garantire massima libertà e convenienza a tutti i nuovi clienti. Con tale promo sarà possibile accedere a chiamate ed SMS illimitati verso tutti. Ciò insieme a 50 GB in 4G+. Il tutto a soli 5,99€ mensili. Senza costi nascosti o vincoli di permanenza. Si tratta di un’opzione vantaggiosa per tutti coloro che cercano una promo vantaggiosa, ricca di dati e con un costo competitivo. I 50 GB vengono erogati in due fasi. In un primo momento, vengono introdotti i 10 GB inclusi nel piano standard. A quest’ultimi si aggiungono ulteriori 40 GB di traffico extra. Tale quantitativo viene attivato entro 24 ore dalla prima attivazione della SIM. Per poi essere rinnovati automaticamente ogni mese.

PosteMobile: dettagli sulla promo Creami Extra WOW 50

L’attivazione di tale offerta è semplice e può essere effettuata negli Uffici Postali, online o tramite call center. Il costo iniziale della SIM è pari a 10€. A tale cifra si aggiunge una ricarica obbligatoria di 10 euro. Quest’ultima viene usata per coprire il primo mese di offerta. Inoltre, la spedizione della SIM PosteMobile è completamente gratuita. Tale promozione offre una serie di opzioni extra imperdibili. Tutte comprese nel costo mensile. Si tratta di “Ti cerco“. “Richiama ora“. Insieme all’avviso di chiamata e all’opzione pere controllo del credito residuo.

Inoltre, il traffico incluso nell’offerta è valido anche in roaming per i Paesi dell’Unione Europea. Per quanto riguarda i Giga offerti, la quantità verrà calcolata in base alla normativa vigente. Se si esauriscono i 50 GB mensili, è possibile continuare a navigare. Ciò è possibile acquistando l’opzione GIGA EXTRA. Quest’ultima offre 1 GB aggiuntivo al costo di 1,99€. Tale opzione può essere attivata tramite l’app dedicata o inviando un SMS al 4071160 con testo “SI GIGAEXTRA“. In alternativa, è possibile chiamare il Servizio Fai da Te al 401212. O l’Assistenza Clienti al 160.

Infine, gli utenti possono contattare il Servizio Clienti, al numero 160, per qualsiasi necessità. Quest’ultimo è gratuito e attivo tutti i giorni, dalle 7:00 alle 24:00. Dall’estero, il numero da contattare è +39 371 1000 160. Anche tale contatto è gratuito, ma solo per i Paesi dell’UE. Mentre risulta a tariffa standard da quelli extra UE. Con tali opzioni, PosteMobile mette a disposizione un’offerta imperdibile per tutti i nuovi utenti.