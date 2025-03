Samsung Display, al MWC 2025 con la tecnologia OLED Magic

Diventa uno dei protagonisti del Mobile World Congress 2025 di Barcellona il nuovo concept OLED Magic svelato da Samsung Display. L’obiettivo dell’azienda è proprio quello di annunciare tecnologie all’avanguardia pensate appositamente per ottimizzare l’esperienza d’uso dei dispositivi che vengono proposti agli utenti e, in particolare, di rendere unica la qualità visiva.

A tal proposito, Samsung Display ha deciso di allestire un’esposizione interattiva con l’intento di rendere noto agli utenti tutte le funzionalità degli schermi OLED. In occasione dell’evento non è mancato uno spazio pensato appositamente per la qualità cromatica dei pannelli, denominato Seamless Color Studio. Tra le novità più importanti anche la presentazione della tecnologia On-Cell Film, tecnologia all’avanguardia studiata per ottimizzare la luminosità riducendo, al tempo stesso, i consumi energetici.

Samsung Display: le novità al MWC

Un’idea che non ha potuto certamente non attrarre l’attenzione di tutti i parteciparti al Mobile World Congress 2025 di Barcellona quella di Samsung Display. Non a caso, la cosiddetta area Seamless Color Studio è stata ideale per mostrare un’esperienza d’uso, tra device, decisamente fluida.

Nello specifico, Samsung Display ha presentato l’aerea pensata per l’esperienza multischermo seguendo il concetto Seamless Color Studio, in cui la tecnologia OLED viene integrata in device come smartphone, tablet, laptop e TV, mostrando una visualizzazione la cui qualità è unica.

Non è mancata nella presentazione con una soluzione basata su pannelli OLED, ovvero l’OLED Tile. In questo caso, pannelli da 6,8 pollici sono contraddistinti da cornici ultrasottili che creano l’idea di avere davanti uno schermo completamente privo di bordi.

Infine, tra i protagonisti della presentazione anche il “Voyage to Mañana”, esposizione con OLED che ha a ricreare il fascino dei paesaggi del territorio spagnolo. QD-OLED TV con immagini dei Pirenei e la tecnologia OCF la faranno da padroni. Starete pensando che le novità sono già terminate ma non è cosi perché Samsung Display presenterà anche la sua tecnologia OCF che ha lo scopo di ridurre il consumo energetico e migliorare la visibilità degli OLED in ogni condizione. Non mancherà uno spazio pensato per al gaming con la gamma Winning Edge.