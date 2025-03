Una delle offerte di rete mobile di successo dell’operatore telefonico virtuale Optima Mobile è senz’altro quella denominata Optima Super Mobile Smart. Quest’ultima è stata proposta a San Valentino in una edizione speciale con un maggior quantitativo di giga per navigare. Ora, però, l’offerta è ritornata nella sua versione standard. Vediamo cosa cambia.

Optima Super Mobile Smart, ecco cosa cambia con il suo ritorno

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Optima Mobile ha fatto ritornare una delle sue super offerte di rete mobile. Come già accennato in apertura, l’offerta in questione si chiama Optima Super Mobile Smart. Per celebrare la festività di San Valentino, questa offerta è stata proposta con un bundle maggiorato di giga per navigare.

Gli utenti hanno potuto utilizzare infatti fino a 120 GB di traffico dati. Ora, però, gli utenti torneranno a poter utilizzare fino a 100 GB di traffico dati ogni mese. Si tratta sempre di una grande quantità per navigare in tutta tranquillità senza pensieri. Tutto questo poi sempre ad un costo piuttosto contenuto. Per avere questa offerta, infatti, gli utenti dovranno sostenere un costo di soli 4,95 euro al mese.

L’offerta in questione non include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri. Solitamente, per la scheda sim, gli utenti devono sostenere un costo pari a 19,90 euro. Ora, però, l’operatore virtuale ha deciso di proporlo con un notevole sconto. Ora sarà infatti necessario pagare un costo di soli 9,90 euro. La spedizione per la scheda sim rimane invece gratuita.

Insomma, anche se in passato è stata proposta con una maggiore quantità di giga, si tratta sempre di un’offerta di rete mobile estremamente interessante e che permette agli utenti di poter utilizzare ad un prezzo molto basso davvero un gran numero di cose .