Valve si butta nel mondo dei visori VR: in arrivo un nuovo visore

Il mondo della realtà virtuale sta muovendo i primi passi all’interno del mercato internazionale da poco più di un anno, le soluzioni presenti sono già molteplici ma allo stesso tempo i passi in avanti da fare sono ancora tanti, alcuni esempi autorevoli sono quelli legati a Apple Vision Pro ma anche Meta Quest, nomi decisamente autorevoli, ma che hanno ancora tanta strada da fare per poter diventare dei veri e propri standard con un ecosistema solido e ricco di possibilità.

A quanto pare, però molto presto alla lista dei nomi autorevoli potremmo dover raggiungere un ulteriore elemento, sembra infatti che Valve, la nota azienda che si occupa di gestire Steam e tutti i prodotti adesso legati, stia lavorando ad un visore di proprietà che dovrebbe diventare un vero e proprio top di gamma del settore, scopiamo insieme qualche dettaglio in più.

Straordinario ma costoso

Recenti indiscrezioni trapelate sul web parlano proprio di un visore in produzione della nota azienda che si occupa di distribuire videogiochi che offrirà all’utente un’esperienza d’uso davvero straordinaria, l’unico vero problema sarà però il prezzo, il visore dovrebbe infatti essere venduto al pubblico ad un costo di circa 1200 $, giustificato secondo i rumors da un’esperienza che Valve vuole offrire all’utente di livello a dir poco straordinario, sembra infatti che il visore in questione consentirà di giocare ai videogiochi presenti nel catalogo Steam su un display virtuale di grandi dimensioni senza avere la necessità di utilizzare un pc connesso, per di più il visore dovrebbe essere venduto con all’interno dei giochi e delle demo preinstallati sviluppati internamente all’azienda.

Ma non è tutto, sembra infatti che l’azienda non stia puntando tanto ai guadagni legati al visore stesso bensì più su tutto ciò che il visore stesso porterà nello sviluppo del suo ecosistema, le voci di corridoio trafelate online infatti affermano che sebbene venduto a 1200 $ tale prodotto sia comunque diffuso in perdita a tale prezzo.

Non rimane che attendere per capire se le voci di corridoio si riveleranno reali, sicuramente vendere i prodotti a prezzo elevato è un rischio dal momento che proprio a causa di questo dettaglio potrebbero rivelarsi dei clamorosi flop.