Iliad Top 250: 250GB, 5G e minuti illimitati a 9,99€!

L’offerta Iliad Top 250 sta per scadere il 2 marzo 2025 alle 19:00, ma se sei in cerca di un piano che ti dia davvero tanto a un prezzo super conveniente, potresti voler dare un’occhiata a questa promozione. Per solo 9,99 euro al mese, Iliad ti offre 250 GB di navigazione in 5G, minuti ed SMS illimitati, tutto con un prezzo bloccato e senza brutte sorprese. Non ci sono aumenti, non ci sono rimodulazioni: quello che paghi oggi è quello che pagherai anche domani, mese dopo mese.

Ultima occasione per Iliad Top 250

Il costo di attivazione della SIM è di 9,99 euro, che è una cifra assolutamente ragionevole per quello che l’offerta ti offre. I 250 GB di internet in 5G sono davvero una manna per chi usa lo smartphone per tutto, dal social media scrolling allo streaming in alta definizione. Se sei una di quelle persone che naviga in continuazione o che ha bisogno di tanto spazio per app, video e musica, questo piano ti copre alla grande.

Poi, non parliamo solo dei gigabyte. Con Iliad Top 250, avrai minuti ed SMS illimitati per chiamare e messaggiare senza pensieri, che sia per una chiacchierata lunga con un amico o per organizzare il weekend con la famiglia. Il bello di questa offerta è che non c’è niente di nascosto. Le chiamate sono senza scatti alla risposta, e con la tecnologia VoLTE, la qualità delle telefonate è migliore rispetto ai vecchi sistemi.

E se viaggi fuori dall’Italia? Niente paura: con questa offerta avrai anche 13 GB di roaming nei paesi inclusi, oltre a minuti e SMS illimitati, così da rimanere sempre connesso. E se hai amici o familiari in giro per il mondo, questa offerta ti permette di chiamare senza problemi, con minuti illimitati verso ben 60 destinazioni internazionali.

La portabilità del numero è un altro vantaggio, quindi potrai passare a Iliad senza perdere il tuo vecchio numero. Se ti sembra interessante, ricorda che il tempo stringe. Il 2 marzo è dietro l’angolo, quindi non aspettare troppo per approfittare di questa offerta imperdibile.