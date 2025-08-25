AmazonNewsOfferte

Amazon è PAZZA con l’offerta da 99 euro su Honor Pad X8a

Honor Pad X8a, un tablet economico ma comunque di qualità, può essere vostro a 99 euro su Amazon.

Amazon vi attende con un nuovo sconto speciale, in questi giorni è possibile pensare di acquistare Honor Pad X8a ad un prezzo estremamente conveniente, il tablet economico costa sempre meno, arrivando ad un valore finale addirittura inferiore ai 100 euro.

La sua scheda tecnica ha inizio con dimensioni comunque in linea con le aspettative, essendo da 257 x 168,5 x 7,3 millimetri di spessore e peso di 495 grammi. Il fronte è in vetro, mentre frame e scocca posteriore sono realizzati in alluminio di buona qualità generale, resistente agli urti e graffi di vario genere. La diagonale del display è da 11 pollici, con risoluzione di 1200 x 1920 pixel, è un TFT LCD che può raggiungere i 90Hz di refresh rate, 400 nits, ma anche un rapporto d’aspetto in 16:10. A tessere le fila ci pensa il processore Qualcomm Snapdragon 680 4G (con processo produttivo a 6 nanometri), è un octa-core che si estende fino a 2,4GHz di frequenza di clock, sempre con alle spalle GPU Adreno 610.

Amazon, la promozione coinvolge Honor Pad X8a

Un ottimo tablet a basso costo, è questo il caso di Honor Pad X8a, un dispositivo che parte da un listino di 199 euro, ma che oggi gli utenti si ritrovano a poter pagare solamente 99 euro. La riduzione del 50% viene applicata in modo completamente automatico da parte di Amazon, con acquisto disponibile subito qui.

    La batteria è leggermente più piccola rispetto ad altri modelli che troviamo in commercio, infatti raggiunge un quantitativo di 8300mAh, più che sufficiente per riuscire ad ottenere una buona autonomia generale, con supporto ad una ricarica relativamente rapida. Il prodotto è oggi disponibile solo in un’unica colorazione, dal design comunque elegante ed in linea con le aspettative dell’utente.

