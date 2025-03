BAW1: il nuovo quadriciclo elettrico che conquista la città

Nel cuore delle città sempre più congestionate, il BAW1 rappresenta una risposta concreta alla mobilità urbana. Questo quadriciclo elettrico sta rapidamente guadagnando popolarità grazie alla sua versatilità e alle sue caratteristiche uniche. Pensato per chi cerca un mezzo agile e sostenibile, il BAW1 è un’innovazione in grado di fare la differenza nelle città italiane. La domanda sorge spontanea: perché accontentarsi di soluzioni meno efficienti, quando possiamo avere un veicolo che fa della praticità e dell’autosufficienza le sue armi vincenti?

Questo nuovo modello di quadriciclo, importato dalla Cina da TC8, è prodotto da Beijing Auto Works. Disponibile in tre versioni, il BAW1 si adatta perfettamente alle diverse esigenze di chi si sposta in ambito urbano. Che si tratti di trasporto persone o merci, la scelta della versione giusta risponde a necessità pratiche e moderne. Con un motore da 20 kW, è in grado di toccare i 90 km/h, garantendo una guida dinamica e sicura. Se l’autonomia preoccupa, la batteria con capacità fino a 17,2 kWh offre fino a 220 km di libertà. A questo punto, non è facile immaginare una soluzione più equilibrata tra prestazioni, ecologia e comfort.

Un design minimalista per un piccolo quadriciclo ma comunque ricco di tecnologia

Quando si parla di BAW1, l’aspetto essenziale ma raffinato del suo design colpisce subito. Le linee pulite e moderne del quadriciclo sono arricchite da protezione laterale antiurto, che garantisce una guida sicura. Ogni dettaglio è pensato per chi desidera un veicolo funzionale, ma anche elegante. Gli interni, con rivestimenti in tessuto, esprimono una sobria eleganza, mentre il pannello tecnologico con due display da 10,25 pollici rappresenta un connubio perfetto tra funzionalità e innovazione.

Con un prezzo di lancio a partire da 13.900 euro, il BAW1 non è solo un quadriciclo competitivo, ma include anche il climatizzatore senza costi aggiuntivi. Per chi desidera una maggiore sicurezza, il pacchetto Airbag e ABS è disponibile come optional. Con una garanzia di 3 anni o 100.000 km sul veicolo e 8 anni sulla batteria, questo quadriciclo dimostra di essere una scelta intelligente per il futuro della mobilità. Ma chi non vorrebbe un mezzo che, oltre a essere conveniente, offre anche un’ottima sicurezza? Il BAW1 è quindi il mezzo perfetto per chi sogna di rivoluzionare il modo di spostarsi nelle città, coniugando efficienza, sostenibilità e design.