AIM EVM, la rivoluzione della mobilità urbana in Giappone

Nel cuore delle affollate metropoli giapponesi arriva AIM EVM. Un’originale microcar elettrica innovativa e funzionale. La vettura è stata progettata da Shiro Nakamura, celebre per aver dato vita a modelli iconici come la Nissan GT-R R35 e la 350Z. Essa combina la compattezza tipica delle minicar cinesi con la praticità dei quadricicli europei. Le sue linee essenziali e il design moderno ne fanno un mezzo perfetto per muoversi con agilità. Anche se ci si trova nelle strade affollate delle grandi città.

AIM EVM: compatta, leggera e maneggevole

Una delle caratteristiche principali di AIM EVM è il tetto removibile. Quest’ ultimo infatti risulta essere diviso in due sezioni riponibili comodamente nel bagagliaio. Tale soluzione offre una maggiore versatilità. Poiché la rende una scelta ideale per chi desidera un’esperienza di guida più aperta e dinamica.

Le dimensioni contenute di AIM EVM ne fanno un mezzo estremamente pratico per la mobilità urbana. Guidarla è estremamente semplice, e garantisce una grande facilità di parcheggio e di manovra, anche negli spazi più ridotti.

All’interno, l’abitacolo è pensato per due passeggeri. Offre un ambiente minimalista, dotato di tecnologie moderne. La plancia ospita un display centrale da 7” dedicato all’ intrattenimento. Al quale si affiancano 2 piccoli schermi circolari che forniscono le principali informazioni di marcia. Sono poi presenti alcuni comandi fisici, come quelli per il climatizzatore, per garantire un’interfaccia intuitiva e immediata.

Prestazioni e prezzo: il compromesso perfetto per la città

La AIM EVM è equipaggiata con un motore elettrico da 14kW e 70Nm di coppia. La sua velocità massima è limitata a 60km/h. Di conseguenza non può circolare in autostrada. Però, grazie alla batteria LFP (litio-ferro-fosfato) da 10kWh, è in grado di garantire un’autonomia di circa 120km. Più che sufficiente per gli spostamenti giornalieri all’interno della città.

Il prezzo di partenza in Giappone è di 1.900.000yen, equivalenti a circa 12.000€. Il suo lancio sul mercato è previsto per l’estate. L’ azienda si è posta l’ obiettivo di riuscire a vendere più di 1000 unità. Ci riuscirà?