Violazione, colpite due famose applicazioni spyware

Ci troviamo in un periodo dove la tecnologia si sta sviluppando moltissimo, questo comporta anche alcuni pericoli come ad esempio una possibile violazione di dati. Questo infatti è quanto successo a due applicazioni. Da quanto è stato comunicato sono state colpite due famose applicazioni spyware per dei dati.

Violazione, cosa è successo?

Le note applicazioni spyware Cocospy e Spyic sono recentemente colpite da una violazione dei dati che ha rivelato molte informazioni personali di milioni di persone. Questo problema che si è generato riguarda senza dubbio sia le vittime di queste applicazioni, ma anche gli operatori dello spyware.

Cocospy e Spyic risultano essere due applicazione stalkerware. Ovvero un software che può essere istallato su un altro dispositivo consentendo a terze parti di poter tracciare la posizione del dispositivo in questione senza che il proprietario se ne accorga. Queste applicazioni sono anche pubblicizzate come strumenti di controllo parentale o monitoraggio di aziende, ma ricoprono spesso anche ruoli e scopi meno etici.

Lo scorso 14 febbraio queste due sono colpite da una violazione che ha comportato una grossa falla di sicurezza che ha anche permesso l’accesso non autorizzato ai loro server.

Un ricercatore in seguito a questa violazione ha identificato una vulnerabilità che ha comportato l’esposizione di più di 2,5 milioni di indirizzi email registrati a Cocospy e Spyic. Oltre ad evidenziare questa falla, si è scoperto anche un problema strutturale delle applicazioni. Infatti esse condividono un codice comune e un’infrastruttura non consona agli standard di sicurezza.

Per verificare se una di queste applicazioni che hanno subito questa violazione è installata sul vostro smartphone Android, basterà digitare sul tastierino numerico il codice 001 e premere successivamente sul tasto per la chiamata. Dopo l’app stalkerware sarà aperta se installata sul vostro dispositivo. Questa è una funzionalità presente in queste due applicazione che permette alla persona che ha installato l’app di ottenere subito l’accesso.