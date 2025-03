Xpeng G6, in arrivo il nuovo SUV elettrico con AI Turing

I SUV sono una delle soluzioni che sempre più utenti decidono di acquistare poiché in grado di rispondere alle esigenze degli utenti che hanno bisogno di comfort e un’ottima esperienza di guida. Da qui, la decisione del marchio automobilistico cinese di presentare agli automobilisti un nuovo modello a zero emissioni, ovvero il nuovo SUV Xpeng G6.

Non a caso, l’azienda cinese si prepara a lanciare sul mercato interno questo SUV a zero emissioni dotato di un’importante novità introdotta grazie al sistema di guida intelligente AI Turing. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito a questo nuovo modello.

Xpeng G6: i dettagli della nuova generazione

Con la sua lunghezza di 4,76 metri, larghezza di 1,92 metri e un’altezza di 1,65, il SUV Xpeng G6 si contraddistingue grazie alla presenza di una striscia luminosa a LED implementata sul frontale. Non passa però inosservata la nuova griglia anteriore che il costruttore cinese ha deciso di implementare con una forma trapezoidale. Presente anche un nuovo paraurti posteriore e uno spoiler di piccole dimensioni che rendono il SUV ancora più sportivo. Non poca la cura dei dettagli nell’abitacolo, in cui trova spazio uno schermo da 15,6 pollici del sistema d’infotainment e un quadro strumenti digitale da 10,25 pollici.

In merito ai motori, sappiamo che l’Xpeng G6 viene offerto con un singolo motore elettrico. Presente dunque un’unità da 800 Volt in grado di erogare una potenza massima di circa 292 CV.

Come anticipato, il nuovo SUV elettrico è dotato dell’avanzato sistema di guida intelligente AI Turing che consente di avere un’esperienza di guida ottimizzata. Non manca naturalmente il supporto alla ricarica ultrarapida anche se per il momento il costruttore non ha rilasciato informazioni in merito all’autonomia disponibile con una singola carica. Non ci resta che attendere ulteriori informazioni in merito così da capire meglio quali saranno le prestazioni di questo nuovo SUV.