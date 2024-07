La nuova Xiaomi Smart Band 9 ha fatto la sua comparsa su Amazon Italia. Anche se al momento non è ancora acquistabile. La nona generazione del popolare fitness tracker è stata rivelata con tutte le sue specifiche tecniche. Nonostante non vi siano stati annunci ufficiali da parte dell’azienda cinese. Il dispositivo è dotato di un display AMOLED da 1,62 pollici con una risoluzione di 490 x 192pixel. È resistente all’acqua, fino a una profondità di 5ATM, il che lo rende adatto per nuotare. La cassa è realizzata in plastica. Mentre il cinturino è in silicone, con un peso complessivo di 27,4g.

Xiaomi Smart Band 9: dettagli e disponibilità

La Xiaomi SmartBand 9 include vari sensori. Tra cui quelli per il monitoraggio della saturazione di ossigeno nel sangue. Oltre che della frequenza cardiaca, dei passi e della luminosità per il display. In più, offre funzioni di tracciamento del sonno, del ciclo mestruale e supporta oltre 150 attività sportive. La batteria ha una capacità di 233mAh. Così da garantire un’autonomia fino a 21 giorni. La connessione è assicurata dal Bluetooth 5.4, e il dispositivo è compatibile sia con Android che con iOS. Il prezzo indicato su Amazon Italia è di 39€ con almeno cinque varianti di colore disponibili. Ovvero azzurro, bianco, nero, rosa e oro.

È importante però prendere queste specifiche con cautela fino al rilascio ufficiale del prodotto. La pagina di AmazonItalia, infatti, riporta solo alcune immagini senza descrizioni dettagliate. Un aspetto rimasto incerto è la presenza del chip NFC. Il quale storicamente è stato riservato alle versioni cinesi delle smart band di Xiaomi. A livello estetico, non sembrano esserci grandi cambiamenti rispetto alla versione precedente. Ma miglioramenti importanti sono attesi per quanto riguarda l’autonomia della batteria e la luminosità del display. Gli amanti dei fitness tracker economici attendono con impazienza la disponibilità di questa nuova versione. Nel frattempo, è possibile speculare su come Xiaomi abbia perfezionato il suo prodotto per mantenere la sua posizione dominante nel mercato degli indossabili economici. Con un prezzo competitivo e specifiche tecniche interessanti, la Smartband 9 potrebbe rivelarsi un successo.