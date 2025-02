Trump, chiusura di 8.000 colonnine di ricarica negli Stati Uniti

Se da una parte i costruttori del settore delle quattro ruote lavorano affinché possano diffondersi le auto elettriche, ottimizzando anche l’attuale infrastruttura di ricarica presenza sui territori, dall’altra sembrerebbe che si stia impedendo una vera e propria diffusione. Fa molto discutere la recente decisione presa dal nuovo Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, entrato in carica da poco.

Secondo quanto diffuso nelle ultime ore, l’amministrazione Trump avrebbe annunciato la chiusura delle stazioni di ricarica dedicate ai veicoli elettrici. Stazioni di ricarica presenti presso gli edifici governativi federali negli Stati Uniti. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che sono stati diffusi finora in merito a tale questione.

Trump ordina la chiusura delle stazioni di ricarica

Va in controtendenza la decisione annunciata nelle scorse ore dall’amministrazione Trump. Decisione riguardante le stazioni di ricarica dedicate a veicoli elettrici presenti presso gli edifici governativi federali. Una scelta che porta ad un vero e proprio cambiamento. Non dimentichiamo quanto fatto finora dai costruttori al fine di ottimizzare le infrastrutture dedicate ai nuovi veicoli a zero emissioni.

Oltre alla decisione di chiudere le stazioni di ricarica, si prevede anche la vendita dei veicoli elettrici acquistati di recente dalla General Services Administration. Nello specifico, dunque i punti di ricarica che vedranno la chiusura definitiva saranno circa 8.000 e, chiaramente, tutto ciò avrà delle ripercussioni sull’intero settore.

Chiudere le stazioni di ricarica significa avere conseguenze dirette non solo sui veicoli del governo ma anche sulle vetture di proprietà dei dipendenti. L’annuncio diffuso sottolinea che né i veicoli di proprietà del governo né quelli di proprietà privata saranno in grado di ricaricarsi presso tali stazioni una volta messe fuori servizio.

Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito a tale questione e alle prossime mosse che l’amministrazione Trump potrebbe prendere nei confronti delle soluzioni pensate per le auto elettriche.