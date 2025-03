Instagram: ondata di Reel violenti preoccupa gli utenti, Meta interviene

Dare un’occhiata al feed di Instagram potrebbe portare gli utenti ad imbattersi in alcuni Reel molto violenti. Ci sono infatti i contenuti che sui social non andrebbero mostrati secondo l’opinione pubblica, come ad esempio aggressioni, contenuti sessualmente espliciti, violenze varie e molto altro ancora. Proprio per questo motivo c’è grande preoccupazione, anche se nelle ultime ore Meta ha ammesso l’esistenza di un bug. La società che detiene la proprietà di Instagram, ha assicurato che i tecnici sono già al lavoro per risolverlo. Ma intanto, il danno è fatto: per molte persone, aprire l’app è diventato un’esperienza sconcertante.

Reels fuori controllo: cosa sta succedendo su Instagram nell’ultimo periodo

Le segnalazioni, non si sono fermate. Su Reddit e X (ex Twitter), molti utenti raccontano di aver visto comparire video scioccanti, spesso legati a crimini reali, e di non essere riusciti a bloccare il flusso di contenuti indesiderati. Qualcuno ha persino provato a usare la funzione “Non interessato”, che dovrebbe nascondere contenuti simili, ma senza alcun tipo di successo.

Il problema diventa ancora più grave se si considera che alcuni utenti avevano attivato il “Controllo dei contenuti sensibili”, che teoricamente dovrebbe limitare l’esposizione a video disturbanti. Ma a quanto pare, questo filtro ha smesso di funzionare.

Un errore dell’algoritmo ma non solo: Instagram è diverso dal solito

I social media basano i loro suggerimenti sulle preferenze dell’utente: più si interagisce con certi contenuti, più l’algoritmo ne mostra di simili. Ma in questo caso, anche chi non ha mai guardato video di questo tipo si è ritrovato con il feed invaso da immagini forti.

Questo suggerisce che non si tratta solo di una svista tecnica, ma di un malfunzionamento più profondo del sistema di raccomandazione. L’algoritmo, per qualche motivo, ha ignorato le normali restrizioni e ha iniziato a mostrare contenuti senza alcun criterio di sicurezza.