Auto: polvere dei freni più nociva delle emissioni diesel

Da anni si parla degli conseguenze e degli effetti negativi derivanti dalle emissioni di CO2 delle auto a propulsione endotermica ma uno studio pubblicato recentemente potrebbe mettere in dubbio il fatto che i veicoli elettrici siano completamenti esenti da emissioni nocive.

Ad attirare particolarmente l’attenzione è uno studio condotto nel Regno Unito dall’Università di Southampton. Quest’ultimo rivela che le emissioni derivanti dalle pastiglie dei freni delle auto potrebbero avere conseguenze del tutto dannose per la salute dell’essere umano. Conseguenze ritenute peggiori rispetto ai gas di scarico derivanti dai motori diesel. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli.

Auto elettriche: emissioni nocive?

Quando si parla di motori e di veicoli purtroppo non si ha mai la certezza sull’effettiva “sicurezza” e delle conseguenze che possono derivare dai gas di scarico. Non passa certamente inosservato lo studio, condotto dall’Università di Southampton, che svela che le emissioni delle pastiglie dei freni delle auto potrebbero essere più dannose per i polmoni rispetto ai gas di scarico diesel.

Nello specifico, la ricerca effettuata dagli esperti ha preso in esame tutti effetti derivanti dalle particelle emesse da diverse tipologie di pastiglie freno. Il risultato? Le organiche, prive di amianto, ampiamente utilizzate, risultano essere le più tossiche.

Tale risultato, dunque, non può che creare stupore visto che finora le auto elettriche venivano considerate prive di emissioni nocive. Non a caso, infatti, nonostante la mancanza di amianto, gli esperti hanno avuto modo di constatare che le pastiglie freno organiche contengono fibre di rame. Fibre che purtroppo possono essere conseguenza di malattie per gli essere umani, direttamente connesse con cancro, asma o malattie polmonari croniche.

Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti per comprendere se ci saranno ulteriori studi in merito a tale questione. Certamente lo studio condotto nel Regno Unito mette in discussione l’idea che le vettura elettriche siano completamente esenti da emissioni nocive per l’uomo.