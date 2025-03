Samsung Galaxy Tab S10 FE+: rivelate alcune novità in arrivo

Samsung è pronta ad annunciare al pubblico il suo Galaxy Tab S10 FE+, il tablet che sta attirando l’attenzione di tantissimi utenti per via di alcune novità davvero interessante già rilevate dalle anticipazioni emerse in questi ultimi giorni. A suscitare parecchia curiosità nei confronti del dispositivo è stato il display, le cui dimensioni promettono una superficie d’utilizzo davvero ampia; ma una nuova foto allegata a una certificazione svela anche altri dettagli e anticipa la presunta data di rilascio del dispositivo.

Samsung Galaxy Tab S10 FE + avrà display molto ampio e cornici sottilissime

Il Samsung Galaxy Tab S10 FE+ potrebbe debuttare prima del mese di luglio e Samsung ha già anticipato che gli utenti che ne richiederanno l’acquisto entro il 31 luglio avranno la possibilità di usufruire della nota app Goodnotes gratuitamente. L’indicazione fornita dal colosso permette di affermare che il lancio avverrà prima dell’estate e a supporto vi è una certificazione, che riporta anche alcuni dettagli sul tablet tramite una foto allegata.

L’immagine in questione rivela il display del dispositivo ma non offre dettagli sulle sue specifiche. Siamo a conoscenza di quelle che saranno le sue dimensioni soltanto grazie ad anticipazioni precedenti, secondo le quali Samsung doterà il tablet di un pannello da 13,1 pollici. Dall’immagine è possibile notare, inoltre, la presenza di una fotocamera frontale e di cornici particolarmente sottili.

Il Galaxy Tab S10 FE+ di Samsung sarà accompagnato da due ulteriori modelli: vi sarà una versione base e una Ultra, il display di quest’ultima opzione raggiungerà i 14,6 pollici. Rispetto alla versione standard, il modello Plus avrà una batteria da 10.900 mAh con supporto alla ricarica rapida da 45 W. Un dettaglio non ancora rivelato da alcuna indiscrezione riguarda il tipo di pannello al quale Samsung farà ricorso. Molto probabilmente i nuovi tablet saranno infatti dotati di display OLED ma non vi sono ancora certezze.