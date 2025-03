Quando il sistema solare attraversò un’autostrada spaziale

Hai mai pensato al nostro sistema solare come a una navicella spaziale che vaga per la galassia? Niente motori, niente equipaggio, eppure stiamo viaggiando. Il Sole e i suoi pianeti – noi compresi – si muovono nello spazio senza sosta, attraversando nubi di gas, polveri e chissà cos’altro. E, a quanto pare, circa 14 milioni di anni fa ci siamo ritrovati a passare in un quartiere piuttosto interessante della Via Lattea: l’onda di Radcliffe.

Siamo solo passeggeri o il cosmo influenza la Terra?

Questa specie di autostrada cosmica è una struttura lunga 9.000 anni luce, piena zeppa di gas e regioni dove nascono nuove stelle, come la Nebulosa di Orione. E noi ci siamo finiti in mezzo, attraversandola tra 18 e 11 milioni di anni fa. Ma la parte più intrigante è che questo viaggio spaziale potrebbe aver avuto qualche effetto anche sulla Terra.

Gli scienziati dell’Università di Vienna hanno studiato il percorso del nostro sistema solare usando i dati del telescopio spaziale Gaia e si sono chiesti: cosa succede quando una bolla magnetica come l’eliosfera – quella che ci protegge dai raggi cosmici – si trova a passare attraverso una zona particolarmente densa? Beh, potrebbe ridursi, lasciando la Terra più esposta allo spazio interstellare. E se davvero è successo, questa maggiore esposizione potrebbe aver avuto qualche impatto sul nostro clima.

Ma non è tutto. Quelle nubi spaziali erano probabilmente piene di ferro-60, un isotopo radioattivo prodotto dalle supernove. In teoria, un po’ di quella polvere potrebbe essere arrivata fino a noi, depositandosi sulla Terra. Il problema? Il ferro-60 si degrada piuttosto in fretta, quindi oggi è difficile trovarne traccia. Però la scienza avanza, e chissà, magari un giorno riusciremo a confermare che un pizzico di quella polvere spaziale è davvero finita sul nostro pianeta.

E ora arriva il pezzo forte: proprio 14 milioni di anni fa la Terra ha iniziato a raffreddarsi, e da lì si è formata la calotta glaciale in Antartide. È solo una coincidenza o il nostro viaggio attraverso l’onda di Radcliffe c’entra qualcosa? Gli scienziati non hanno ancora una risposta certa, ma l’idea che il nostro sistema solare possa aver giocato un ruolo nella storia del nostro pianeta è decisamente affascinante.