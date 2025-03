Microsoft pronta al lancio del suo nuovo mini pc?

Il concetto di elaborazione nel cloud sta guadagnando terreno. Ciò rivoluziona il modo in cui si utilizzano i dispositivi informatici. Un esempio lampante di tale evoluzione è il Windows 365 Link. Si tratta del nuovo mini PC di Microsoft progettato per sfruttare la potenza del cloud computing. Offrendo, allo stesso tempo, un’esperienza utente completamente diversa rispetto ai tradizionali dispositivi. Il Windows 365 Link rappresenta un passo importante nella categoria dei thin client. Dispositivi hardware con risorse minime che dipendono interamente da un’infrastruttura remota per eseguire software e operazioni.

Microsoft presenta Windows 365 Link

Il dispositivo è stato pensato per connettersi ai PC virtuali Windows 365, forniti e gestiti da aziende e organizzazioni. In tal modo, si garantisce sicurezza, flessibilità e prestazioni elevate senza la necessità di un hardware costoso e aggiornamenti frequenti. Uno degli aspetti più interessanti del Windows 365 Link è il suo design compatto e minimal. Secondo le immagini trapelate in rete, il dispositivo è talmente piccolo da poter essere comodamente tenuto in una mano.

Dal punto di vista tecnico, il Windows 365 Link è dotato di un processore Intel di fascia bassa. Con 8GB di RAM. E 64GB di memoria interna. Tali specifiche risultano modeste rispetto agli standard dei PC tradizionali. Eppure, sono più che sufficienti per le esigenze del dispositivo, che si affida completamente alla potenza di calcolo del cloud per eseguire software e processi. La connettività è garantita da una gamma completa di porte. Tra cui USB-A, USB-C, Ethernet, HDMI e DisplayPort. Permettendo di collegarlo facilmente a monitor e periferiche esterne.

L’approccio cloud-first di Microsoft offre numerosi vantaggi per sicurezza e sostenibilità. Tutti i dati e i file, infatti, vengono archiviati su server remoti. Ciò rende il rischio di perdita di informazioni in caso di furto o guasto hardware praticamente nullo. Inoltre, l’uso di thin client riduce il bisogno di aggiornamenti hardware frequenti. Favorendo così una tecnologia più sostenibile nel lungo periodo.

Il Windows 365 Link è destinato principalmente all’ambiente aziendale. Per poterlo usare è necessario un abbonamento attivo a Windows 365. Non è però escluso che Microsoft in futuro possa estendere tale servizio anche ai consumatori privati. Consentendo così a chiunque di accedere a un PC virtuale potente e sempre aggiornato. Indipendentemente dalle capacità del dispositivo fisico utilizzato. Il prezzo stimato del dispositivo Microsoft è di circa 320 euro.