Facebook: le dirette spariranno presto?

Meta ha annunciato un’importante novità. Quest’ultima cambierà il modo in cui gli utenti e i creator gestiranno i contenuti video live su Facebook. La piattaforma introdurrà una politica che comporta la rimozione automatica di tutti i video in diretta. Ciò dopo 30 giorni dalla loro trasmissione. Tale cambiamento rappresenta una svolta importante per un social network che, da anni, ha permesso agli utenti di conservare le registrazioni delle proprie trasmissioni live.La decisione si basa su un’analisi approfondita delle abitudini degli utenti.

Facebook: cambiamenti importanti per le trasmissioni live

Stando ai dati raccolti da Meta, la maggior parte delle visualizzazioni dei video live avviene durante la diretta stessa. O nelle settimane immediatamente successive alla trasmissione. Dunque, l’eliminazione automatica delle registrazioni non solo risponde a una logica di ottimizzazione dei contenuti, ma ha anche lo scopo di garantire una fruizione più fluida. Il tutto senza sovraccaricare il sistema con file che, secondo le statistiche, perdono rilevanza col tempo.

Per aiutare gli utenti ad adattarsi a tale novità, Meta ha predisposto una serie di strumenti pratici. Gli utenti riceveranno avvisi via email e attraverso l’app. In tal modo verranno informati che i loro video in diretta verranno eliminati. Inoltre, avranno così il tempo per intervenire, scaricando o trasferendo i propri contenuti. Per gli utenti che necessitano di più tempo per archiviare i video, Meta offre un’opzione che consente di posticipare la rimozione dei video di ulteriori sei mesi.

Tale modifica avrà un impatto rilevante per i creator e le aziende che utilizzano Facebook per le loro dirette. Ciò li obbliga a pianificare con maggiore attenzione la gestione dei video. In particolare, dovranno decidere quali contenuti archiviare e come farlo, tenendo conto della scadenza per la rimozione. In un panorama sempre più focalizzato sui contenuti video, tale cambiamento rappresenta un passo importante nella gestione dei contenuti online. In linea con le esigenze di efficienza e accessibilità di Facebook.