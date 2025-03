Instagram lancia una nuova app? Sarà riservata ai Reels

Instagram potrebbe essere protagonista di un importante cambiamento per l’ecosistema di Meta. In particolare, sembra che l’azienda stia pensando di separare i Reels, spostandolo in un’app indipendente. Secondo indiscrezioni riportate da The Information, il colosso tecnologico starebbe discutendo internamente il progetto (nome in codice Project Ray). Se confermata, tale mossa rappresenterebbe un cambiamento importante per Instagram. La piattaforma sta cercando, infatti, di mantenere un equilibrio tra i diversi formati dei contenuti. Eppure, il crescente successo dei video brevi ha reso sempre più evidente la necessità di una strategia dedicata.

Instagram: arriva un’app dedicata ai Reels?

Meta sembra intenzionata a sfruttare il momento. Ciò per rafforzare la propria posizione nel settore dei social media. L’idea alla base di tale strategia è semplice. Se i Reels venissero trasferiti in un’app separata, Instagram potrebbe concentrarsi maggiormente sul suo ruolo di piattaforma per la condivisione di immagini e Storie. Offrendo così agli utenti un’esperienza più focalizzata. D’altro canto, un’app dedicata ai Reels potrebbe attirare un pubblico specifico, interessato esclusivamente ai video brevi e alle tendenze virali.

L’attenzione ai video brevi è evidente anche da un’altra strategia che Meta starebbe adottando. Quest’ultima riguarda gli incentivi economici per i creatori di contenuti. Nei primi mesi del 2024, infatti, la piattaforma avrebbe iniziato a pagare alcuni influencer affinché promuovessero Instagram su altre piattaforme. Come TikTok, Snapchat e YouTube. Inoltre, si vocifera che l’azienda stia offrendo compensi importanti per la pubblicazione esclusiva di contenuti su Reels. Una strategia che punta a sottrarre i creatori alla concorrenza sempre più agguerrita.

Al momento, Meta non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali su Project Ray. Ma il suo impegno nell’espandere l’ecosistema dei contenuti brevi è evidente. Se il progetto dovesse concretizzarsi, Instagram insieme all’intero panorama dei social media potrebbe subire un’importante trasformazione. Non resta che attendere e scoprire quali saranno le prossime decisioni di Meta.