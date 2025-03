Android 16 introduce il tasto “Rimuovi” persistente nel Centro delle Impostazioni Rapide

Google ha annunciato che con l’arrivo di Android 16, il sistema operativo includerà un tasto “Rimuovi” persistente nel Centro delle Impostazioni Rapide. Questa nuova funzionalità mira a offrire agli utenti un controllo più immediato e intuitivo sulla gestione delle notifiche e delle applicazioni in esecuzione.​

Cos’è il Centro delle Impostazioni Rapide

Il Centro delle Impostazioni Rapide è una sezione accessibile scorrendo verso il basso dalla parte superiore dello schermo, che offre accesso immediato a funzioni essenziali come Wi-Fi, Bluetooth, modalità aereo e altre impostazioni di sistema. Con Android 16, questo centro si arricchisce di un tasto “Rimuovi” sempre visibile.​

Il tasto “Rimuovi” consente agli utenti di:​

Chiudere rapidamente le applicazioni in background: Liberando risorse del dispositivo e migliorando le prestazioni.;

Eliminare notifiche persistenti: Che potrebbero risultare invasive o non necessarie;

Gestire processi attivi: Offrendo un modo semplice per terminare attività non desiderate.​

Questa implementazione risponde alle richieste degli utenti per una gestione più efficiente delle risorse e delle notifiche, migliorando l’esperienza complessiva nell’uso quotidiano del dispositivo.​

Android 16 è attualmente in fase di sviluppo, con una versione beta prevista per il secondo trimestre del 2025. La release ufficiale è attesa entro la fine dell’anno. Come di consueto, la disponibilità dell’aggiornamento varierà in base al produttore del dispositivo e alla regione geografica. Si consiglia agli utenti di verificare con il proprio fornitore o produttore per informazioni specifiche sulla compatibilità e sui tempi di rilascio.​

L’introduzione del tasto “Rimuovi” persistente nel Centro delle Impostazioni Rapide di Android 16 rappresenta un passo avanti nella direzione di un’interazione più fluida e controllata con il proprio dispositivo. Questa funzionalità offre agli utenti strumenti potenziati per la gestione delle applicazioni e delle notifiche, contribuendo a un’esperienza utente più personalizzata e soddisfacente.

Vi ricordiamo che l’arrivo sul mercato internazionale è previsto per metà anno; come sempre, sarà un update gratuito, compatibilmente con il vostro device.