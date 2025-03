Amazon fa CROLLARE il prezzo di un notebook HP: costa solo 279 euro

Volete risparmiare al massimo su Amazon sull’acquisto di un notebook? allora potete pensare di mettere le mani su un dispositivo HP che offre il massimo rapporto qualità/prezzo, permettendo a tutti gli effetti l’accesso ad una serie di prestazioni complessivamente allineate con gli standard a cui siamo solitamente abituati, senza eccedere in termini di forza grafica o similari.

Il modello attualmente in promozione è l’HP Chromebook 15a-na0000sl, un dispositivo che prevede una diagonale del display da 15,6 pollici, risoluzione in alta definizione e trattamento antiriflesso, il che ne facilita o permette l’utilizzo praticamente ovunque, anche sotto la luce solare diretta. Il processore è un Intel Celeron N4500, con una configurazione con 8GB di RAM LPDDR4 ed anche SSD eMMC da 128GB. Ciò che manca, oltre che chiaramente un SoC non particolarmente performante, è una scheda grafica di livello, resta essere una Intel UHD 600.

Amazon offre un’offerta incredibile sull’HP Chromebook

La spesa su Amazon è decisamente ridotta per questo HP Chromebook, infatti il listino del prodotto sarebbe di 399 euro, per la variante di cui vi stiamo effettivamente parlando, cifra che già negli ultimi 30 giorni era stata ridotta a 299 euro, ma che oggi l’utente si ritrova a poter vedere ridotta ulteriormente sino a scendere a 279,99 euro. L’acquisto prevede al solito la garanzia della durata di 24 mesi, che copre ogni singolo difetto di fabbrica. Eccovi il link per l’acquisto.

Il sistema operativo del prodotto è ChromeOS, una versione pensata più che altro per coloro che non necessitano di un software troppo complesso o che permetta l’installazione di tutte le applicazioni che vediamo su Windows. Un qualcosa di essenziale, adatto prettamente per uso lavorativo, o per la navigazione web con fruizione di contenuti multimediali.