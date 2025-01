Instagram sfida CupCut con Edits, l'app per il montaggio video su smartphone

I più attenti probabilmente se ne saranno già accorti in quanto diverse indiscrezioni erano comparse sul web: è arrivata Edits. Questa nuova applicazione, annunciata ufficialmente dal numero uno di Instagram, Adam Mosseri, garantisce agli utenti la possibilità di montare i video. Questa idea è arrivata in seguito alle varie problematiche che TikTok, proprietaria di CupCut, ha avuto. L’obiettivo di Meta in questo caso è sicuramente quello di consolidare al meglio la sua posizione all’interno del mondo dei contenuti video brevi.

Le principali funzionalità di Edits di Instagram

Secondo Mosseri, Edits si presenta come uno strumento avanzato e completo, pensato per i creator che vogliono creare e condividere contenuti direttamente dal proprio smartphone. Sebbene sia integrata con Instagram, l’app consente di esportare video anche su altre piattaforme. Tra le funzionalità principali troviamo:

Scheda ispirazione : per raccogliere idee creative;

: per raccogliere idee creative; Gestione delle bozze : organizzazione dei progetti in corso;

: organizzazione dei progetti in corso; Fotocamera migliorata : per una qualità di ripresa superiore;

: per una qualità di ripresa superiore; Strumenti di editing avanzati : tra cui green screen, animazioni basate su AI, sottotitoli automatici ed effetti sonori;

: tra cui green screen, animazioni basate su AI, sottotitoli automatici ed effetti sonori; Condivisione collaborativa : opzione per scambiare bozze con altri creator;

: opzione per scambiare bozze con altri creator; Esportazione senza watermark : per pubblicare i contenuti su qualsiasi piattaforma;

: per pubblicare i contenuti su qualsiasi piattaforma; Dashboard analitico : monitoraggio delle metriche di coinvolgimento, visualizzazioni e comportamento degli utenti;

: monitoraggio delle metriche di coinvolgimento, visualizzazioni e comportamento degli utenti; Integrazione con Instagram: per esportare facilmente i video nei Reels e analizzarne le performance.

L’app consente di creare video fino a 10 minuti con una risoluzione massima di 1080p, puntando su una qualità superiore rispetto ad alcune alternative già presenti sul mercato.

Un approccio diverso rispetto a CapCut

Rispondendo alle domande su Threads, Mosseri ha spiegato che Edits si differenzia da CapCut grazie a una gamma di strumenti più ampia e creativa. Tuttavia, ha riconosciuto che l’app potrebbe rivolgersi a un pubblico più di nicchia. Sviluppata nel corso di diversi mesi, Edits non è stata lanciata come reazione diretta al ban delle app di ByteDance, ma come parte di una strategia già pianificata da Meta.

Al momento, l’app è disponibile per il preordine gratuito sull’App Store di iOS, con un rilascio previsto per il 13 marzo 2025. Per gli utenti Android, Meta ha promesso un lancio successivo, anche se non è stata indicata una data precisa.

Un tempismo strategico

Il debutto di Edits coincide con la recente incertezza sul futuro di TikTok negli Stati Uniti. Sebbene l’app sia stata temporaneamente oscurata e poi riattivata grazie a un ordine esecutivo, rimangono dubbi sul suo destino a lungo termine. Questo contesto offre a Meta un’opportunità unica per attrarre gli utenti alla ricerca di alternative valide.

Questo è un po’ un nuovo capitolo che conferma l’impegno di Instagram nel voler competere in tutti i modi con TikTok.

Meta punta sugli inserzionisti e i creator

Anche tra gli inserzionisti, Instagram sembra avere un vantaggio competitivo. Il 56% degli operatori pubblicitari ha dichiarato di preferire Reels per le campagne rispetto ad altre piattaforme. Con Edits, Meta amplia ulteriormente il proprio ecosistema, offrendo ai creator strumenti più sofisticati per produrre contenuti di qualità e agli inserzionisti nuove opportunità per raggiungere il pubblico.