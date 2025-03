Lenovo al MWC 2025: l’innovazione dell’IA per la creatività e la produttività

Al Mobile World Congress (MWC) , Lenovo ha presentato un’impressionante gamma di dispositivi aziendali, che puntano a spingere i confini della produttività, personalizzazione e sicurezza nel mondo del lavoro ibrido. Tra le innovazioni più significative, Lenovo ha mostrato nuovi laptop ThinkPad e ThinkBook, soluzioni software avanzate e innovazioni di sicurezza aziendale, tutte alimentate dall’intelligenza artificiale. Altri device mostrati sono il laptop Yoga e IdeaPad AI, che integrano una tecnologia avanzata basata sull’intelligenza artificiale (IA). Non si tratta solo di dispositivi, ma di un’intera esperienza che offre agli utenti una produttività migliorata e una creatività potenziata. Con una nuova gamma di PC Copilot+1 IA, questi dispositivi sfruttano le capacità di Windows Studio Effects e nuove opzioni GPU NVIDIA, rispondendo alle esigenze degli utenti in modo rapido ed efficiente.

ThinkBook e ThinkPad: l’evoluzione dell’esperienza di lavoro adattiva

Uno dei concetti più rivoluzionari è il ThinkBook “Flip” AI PC Concept, un dispositivo con un display OLED pieghevole da 18,1 pollici che si trasforma facilmente in cinque modalità distinte. Questa flessibilità permette di passare dal tradizionale formato laptop alla modalità verticale per la revisione dei documenti, alla modalità tablet per i flussi di lavoro creativi, e altro ancora, per ottimizzare la produttività e la collaborazione. L’azienda ha anche presentato il ThinkPad T14s 2-in-1, device che offre la possibilità di passare tra le modalità laptop, tenda, supporto e tablet. Equipaggiato con processori Intel Core Ultra e display touchscreen ad alta luminosità, è pensato per chi cerca un laptop potente ma anche adattabile. Altro prodotto Lenovo per i professionisti è il ThinkPad X13 Gen 6, ideato per coloro che necessitano di prestazioni elevate in un formato ultra-portatile grazie al peso di soli 0,93 kg.

Oltre a questi, la società lancia anche il ThinkBook 16p Gen 6, una potente macchina per professionisti del business e creativi grazie ai suoi processori Intel Core Ultra e alla GPU NVIDIA GeForce RTX. Lenovo ha anche esposto concetti futuristici come Magic Bay, una serie di accessori che potenziano la produttività e il multitasking, grazie a display secondari, dashboard AI e dispositivi interattivi basati su intelligenza artificiale. Concetto interessante è poi il ThinkBook 3D Laptop, che dona un’esperienza di elaborazione 3D senza bisogno di occhiali, combinando potenza e precisione per i creativi che lavorano con contenuti visivi complessi.

Lenovo AI Now: un assistente intelligente integrato nei dispositivi

Lenovo ha introdotto Lenovo AI Now, un assistente basato su IA che ottimizza le attività quotidiane come la gestione dell’agenda, la pianificazione e la facilitazione delle conversazioni. Questa tecnologia integrata permette una maggiore automazione dei flussi di lavoro, migliorando la produttività personale e aziendale. La società ha poi rafforzato la sicurezza aziendale con nuove soluzioni come ThinkShield Firmware Assurance e Lenovo Device Orchestration (LDO), che garantiscono la protezione dei dispositivi da attacchi informatici e semplificano la gestione IT, integrando l’IA per ottimizzazioni in tempo reale.

Yoga Solar PC Concept: un futuro sostenibile

Tra le innovazioni più straordinarie di Lenovo, troviamo il Yoga Solar PC Concept, un prototipo che punta a cambiare il nostro modo di lavorare all’aperto. Alimentato dalla luce solare, il dispositivo è dotato di un pannello solare con un’efficienza di oltre il 24%, rendendolo il primo PC ultraleggero e sottile che può essere ricaricato completamente grazie all’energia rinnovabile. Non solo un device ecologico, ma anche un passo verso un futuro più sostenibile. Con la possibilità di generare abbastanza energia in soli 20 minuti per un’ora di visione video, i Yoga Solar PC potrebbero davvero cambiare il nostro modo di utilizzare i PC in mobilità.

I nuovi Yoga

I nuovi Yoga Pro 9i Aura Edition e Yoga Pro 7i Aura Edition sono perfetti per i creatori che cercano prestazioni di alto livello. Grazie a potenti processori Intel Core Ultra e GPU NVIDIA GeForce RTX 5070, questi laptop offrono un’esperienza grafica e creativa unica, ideali per chi lavora con video, foto e musica. Lenovo ha creato questi modelli per offrire una performance senza compromessi e un’esperienza utente incredibilmente fluida, con un display 3.2K PureSight Pro che offre una qualità di visione eccezionale. Pensato per chi cerca un equilibrio tra portabilità e potenza, c’è il Lenovo Yoga Pro 7 con processori AMD Ryzen AI 300 Series è un dispositivo che sfrutta l’intelligenza artificiale per ottimizzare la produttività.

La portabilità, unita a una batteria che dura a lungo, rende questo dispositivo ideale per i creatori sempre in movimento. Altra novità è il Yoga Slim 7, per i creatori che sognano in grande e si spostano velocemente. Con un display OLED 2.8K da 14″ e una durata della batteria che arriva fino a 22,5 ore, questo dispositivo è sensazionale per coloro che lavorano e creano ovunque si trovino. Ultimo Yoga, il 7 2-in-1, dispositivo che offre il massimo della flessibilità. Dotato di processori AMD Ryzen AI 300 Series e display OLED PureSight fino a 2,8K, il Yoga 7 è una soluzione versatile per ogni creator, che sia un designer, un illustratore o un professionista in movimento.

Lenovo IdeaPad: design elegante, AI per tutti

L’IdeaPad Slim 3x è la risposta di Lenovo per chi cerca un dispositivo che unisca intelligenza artificiale e design elegante. Con un processore Snapdragon X e una NPU da 45 TOPS, questo laptop offre prestazioni incredibili per le attività quotidiane e l’elaborazione di contenuti. Lenovo propone l’IdeaPad Pro 5 con GPU NVIDIA GeForce RTX di ultima generazione e ai processori AMD Ryzen AI 300 Series, per chi lavora nel campo della progettazione, video editing e altre attività che richiedono una grafica avanzata. Infine, il Lenovo AI Stick è un dispositivo rivoluzionario che porta funzionalità avanzate di intelligenza artificiale a qualsiasi PC. Dotato di una NPU da 32 TOPS, questo strumento si collega a qualsiasi computer tramite una porta USB-C Thunderbolt e consente di sfruttare il potenziale dell’IA, come i modelli linguistici di grandi dimensioni.