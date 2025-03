Xiaomi Pad 7 e 7 Pro: integrazione dell’IA per un’esperienza ottimizzata

Tra le novità del tanto atteso Mobile World Congress 2025 di Barcellona non passa inosservata la presentazione ufficiale degli Xiaomi Pad 7 e 7 Pro. Non a caso, dunque, in seguito al debutto sul mercato cinese di questi due nuovi device, giunge al termine l’attesa per l’arrivo della nuova serie di tablet Xiaomi Pad 7 sui mercati europei.

Il lavoro svolto dall’azienda cinese per realizzare questi nuovi dispositivi non è casuale poiché ha deciso di integrare l’intelligenza artificiale al fine di offrire un’esperienza d’uso all’avanguardia. Scopriamo dunque i nuovi modelli introdotti al MWC 2025 nel corso di questo nuovo articolo.

Xiaomi Pad 7 e 7 Pro: ufficiali al MWC 2025

Xiaomi attira l’attenzione di utenti di tutto il mondo con l’arrivo sul mercato europeo dei nuovi Pad 7 e 7 Pro. Device in cui si fonde un vero e proprio approccio all’avanguardia che vuole rendere l’esperienza d’uso degli utenti indimenticabile e produttiva grazie all’introduzione dell’intelligenza artificiale.

Un profilo sottile di soli 6,18mm e un peso di appena 500g sono le caratteristiche di questi due nuovi Pad dell’azienda cinese. Caratteristiche che consentono un utilizzo pratico e confortevole anche nel caso in cui si debbano trasportare per lavoro o per studio.

Inoltre, sia il Pad 7 che il 7 Pro dispongono di un ampio display da 11,2 pollici con risoluzione 3,2K che rendono l’esperienza di navigazione sul web ancora più ottimale rispetto a modelli del passato. Anche la frequenza di aggiornamento, fino a 144Hz, è in grado di offrire una fluidità ottimizzata per diverse tipologie di utilizzo.

Alla base dei due dispositivi, il sistema Xiaomi HyperAI porta finalmente all’introduzione di soluzioni come l’AI Writing che può essere utilizzata per la composizione dei testi, così come l’AI Speech Recognition. Quest’ultima, dedicata al riconoscimento vocale avanzato, mentre l’AI Art con Mi Canvas dedicato a tutti gli utenti che adorano essere creativi. Non mancano, inoltre, soluzioni pensate appositamente per professionisti e studenti come l’AI Calculator.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, il Pad 7 è dotato di un processore Snapdragon 7+ Gen 3 e dispone di una fotocamera posteriore da 13MP e una frontale da 8MP. Il 7 Pro ospita, invece, un processore Snapdragon 8s Gen 3 che garantisce prestazioni elevate. Ottima qualità di scatto, infine, offerta da una fotocamera frontale da 32MP e da una posteriore da 50MP. Non manca una batteria da 8.850mAh con ricarica rapida a 67W si ricarica completamente in soli 79 minuti. Prezzi a partire da 449,90€ per il Pad 7 e da 599 per il Pad Pro.