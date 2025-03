WhatsApp: i truffatori ingannano con una videochiamata

A quanto pare d’ora in avanti tutti coloro che utilizzano la nota piattaforma di messaggistica istantanea conosciuta come WhatsApp dovranno prestare attenzione ad un pericolo in più, stiamo parlando ancora una volta delle truffe online, ma questa volta parliamo di un diverso metodo che sta tormentando tutti gli utenti nel mondo tra cui anche quelli italiani, i truffatori infatti fin dall’esordio di Internet utilizzano quest’ultimo per attaccare numerosi utenti con l’intento ovviamente di appropriarsi i dati sensibili da usare a proprio vantaggio, recentemente poi i truffatori hanno anche iniziato ad utilizzare WhatsApp come mezzo di contatto per poter colpire un sempre crescente numero di persone, a quanto pare però non è finita qui, recentemente infatti i truffatori stanno utilizzando anche le videochiamate, uno strumento presente all’interno di WhatsApp che ora si rivela un’arma che i truffatori utilizzano contro la community, scopriamo in che modo.

Truffa bancaria

I truffatori ovviamente puntano ad ottenere le credenziali per accedere ai conti correnti delle vittime, per farlo contattano la preda designata fingendosi un istituto bancario, dopodiché convincono la vittima ad avviare una video chiamata a con l’attivazione della condivisione dello schermo, in tal modo potranno visualizzare tutto ciò che la vittima inquadra nel suo display, ovviamente una volta ottenuto questo risultato inducono la vittima ad aprire la propria pagina Internet banking per poi appropriarsi delle credenziali di accesso, l’esito di tutto ciò è intuibile e consente ai truffatori di penetrare nel conto in banca per poi appropriarsi di tutti i risparmi contenuti su quest’ultimo.

Si tratta di un metodo decisamente subdolo che agli occhi dei meno attenti può risultare davvero difficile da individuare dal momento che spesso i truffatori fanno abbassare la guardia le vittime fingendo una comunicazione urgente da dover recapitare, se anche voi doveste ricevere questo tipo di contatto, la cosa migliore da fare risulta ovviamente non dichiarare nessun tipo di dato e non avviare la video chiamata, se avete dubbi contattate personalmente la banca in un secondo momento.